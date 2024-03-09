"Не может победить РФ": президент Сербии заявил, что Запад идет к полной милитаризации

Сербский лидер считает, что планировалась быстрая победа над главой Кремля Владимиром Путиным, но это оказалось не так. В связи с этим якобы цивилизованные государства и решили увеличить мощности для производства оружия.

Западные страны идут к полной милитаризации, поскольку не могут победить РФ. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, сообщает RT.

Он заявил, что коллективный Запад увеличивает в пять раз закупки вооружений. Такие попытки якобы осуществляются из-за невозможности нанести поражение РФ.

"Это началось еще год назад, но сейчас безумие", — высказался руководитель сербского государства.

По его мнению, планировалось, что глава Кремля Владимир Путин будет легко побежден, но это оказалось не так. В связи с этим якобы цивилизованные государства и решили увеличить мощности для производства оружия.

Ядерные угрозы России и реакция Запада

США разрабатывали планы на случай чрезвычайных ситуаций в случае ядерной атаки РФ и для передачи предупреждений российской стороне о последствиях удара. Для этого американцы сотрудничали не только со своими союзниками, рассказали журналисты.

По словам официальных американских лиц, администрация Джо Байдена была "особенно обеспокоена" тем, что войска РФ применят тактическое или боевое ядерное оружие. В частности, страх администрации "был не просто гипотетическим — он также основывался на некоторой информации, которую мы собрали".

С конца лета до осени 2022 года Совет нацбезопасности созвал ряд заседаний для того, чтобы ввести планы на случай чрезвычайных ситуаций "в случае или очень четких признаков того, что они собираются что-то сделать. Речь шла о вероятности атаки с помощью ядерного оружия, или если бы они просто это сделали, как бы мы ответили, как бы мы попытались предотвратить это или сдержать его".

Напомним, 8 марта секретарь СНБО Алексей Данилов допустил отправку западных войск в Украину. По его словам, вопрос отправки войск в Украину является "крайне чувствительным" и требует предварительного согласования.