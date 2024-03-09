Минус еще один А-50: дроны уничтожили разведывательный самолет РФ в Таганроге, — нардеп

Распространенная парламентарием информация нуждается в верификации. Официально украинская сторона уничтожение самолета А-50 РФ не комментировала.

В России в результате атаки беспилотников на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева повреждения получил разведывательный самолет А-50 РФ, который там находился. Об этом со ссылкой на свои источники заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации — уничтожен утренними ударами ВСУ. Мне подтверждают эту информацию. Вот вам и посбивали все", — написал Гончаренко.

Распространенная депутатом информация нуждается в верификации. Официально украинская сторона уничтожение самолета А-50 РФ не комментировала.

Напомним, что военный обозреватель Александр Коваленко 9 марта заявил, что в то время как российская сторона заявляет, что все воздушные цели сбила ПВО России, видео в сети свидетельствует об очевидных прилетах по поверхности .

Спутниковые снимки из Таганрога свидетельствуют, что российский самолет А-50 то появляется, то исчезает на аэродроме авиаремонтного завода в Таганроге. На месте стоянки последний раз его заметили девять дней назад.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 марта РФ оказалась под массированной атакой беспилотников.