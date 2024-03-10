"Рассматриваем план С": Украина самостоятельно не справляется с финансированием армии

Сложная ситуация с финансированием вооруженных сил, а также "снарядный голод" произошли из-за того, что Запад не направил Украине пакет финансовой помощи, который должен был поступить еще в январе. Сейчас военно-политическое руководство страны рассматривает варианты получения дополнительной бюджетной поддержки от стран G7, таких, как Канада и Япония.

Украина практически исчерпала свои внутренние возможности для финансирования боеспособной армии. Об этом заявила глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, сообщает The Financial Times.

"Задержка западной помощи вынуждает Украину рассматривать не только план Б, но и план С. Мы почти исчерпали свои возможности – все внутренние ресурсы уходят на финансирование армии", — сказала Пидласа.

Чиновница уточнила, что план А предполагал, что помощь Запада для Украины начнет поступать в январе 2024 года.

Какая ситуация с финансированием ВСУ в стране сейчас

The Financial Times в своем материале пишет о том, что Украина выделяет значительную часть своего бюджета на оборону, но ее внутренние доходы не покрывают все расходы, поэтому страна зависит от международной помощи и вынуждена сокращать невоенные расходы. Возрастающий дефицит бюджета вызван ожидаемым прибытием большого количества новобранцев и необходимостью их содержания и обучения.

Лидеры Украины рассматривают возможность получения дополнительной бюджетной поддержки от стран G7, таких, как Канада и Япония. Они также ищут пути сокращения невоенных расходов и увеличения налогов. Однако задержки в предоставлении помощи от европейских стран, особенно от Венгрии, означают, что Киев вынужден рассматривать альтернативные планы.

Даже президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно предупреждал, что отсутствие финансирования от США может ослабить позиции Киева на поле боя. Он призывал Конгресс США ускорить процесс предоставления помощи. Однако, как отмечает СМИ, шансы на это не велики, поскольку кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает против финансирования Украины.

Украинские политики также рассматривают различные варианты для сокращения дефицита бюджета, включая сокращение расходов, приватизацию и повышение налогов. Они также исследуют возможность введения "резервных систем", позволяющих мужчинам заплатить взнос, чтобы избежать призыва в армию.

Помимо финансовых проблем, Украина также сталкивается с дефицитом боеприпасов, что сказывается на ее боеспособности. Российские войска продвигаются на восток Украины, в то время как украинская армия ограничена в мощности огня из-за нехватки боеприпасов. Это создает необходимость срочной закупки боеприпасов для Украины со стороны европейских стран.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Украины истекает время, необходимое для получения нужного количества артиллерийских снарядов, ракет, бронетехники и другого оружия. Поэтому Запад должен мобилизоваться, чтобы страна не потеряла территории.

Также мы сообщали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что должна сделать Европа для восстановления мира. По словам украинского дипломата, нужны системные решения от партнеров, а не лихорадочные дискуссии, в результате которых драгоценное время уходит.