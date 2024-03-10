"Призываю не повторять ошибки прошлого": глава МИД Украины ответил Папе Римскому

Министр Дмитрий Кулеба ответил на заявление понтифика о войне в Украине. Он отметил, что Ватикану необходимо поддержать украинский народ в справедливой борьбе за свою жизнь.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Папы Римского о том, что в условиях конфликта в Украине, проигравшая сторона должна найти в себе храбрость признать это, "поднять белый флаг и пойти на переговоры с РФ". Кулеба призывал Ватикан не повторять ошибок прошлого и поддержать Украину и ее народ в справедливой борьбе. Соответствующее заявление министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал 10 марта в сети Х (ранее Тwitter — ред).

"Сильнее всего тот, кто в борьбе добра со злом становится на сторону добра, а не пытается поставить их на одно пространство и называет это "переговорами"… Наш флаг — желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", — отметил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегия Ватикана относительно белого флага тянется еще с первой половины ХХ века.

"Призываю не повторять ошибок прошлого и поддержать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь. Самый сильный тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их в один ряд и назвать это "переговорами", — подчеркнул глава МИД Украины.

Он также поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир и выразил надежду, что он сможет посетить нашу страну, чтобы поддержать украинцев.

"Продолжаем надеяться, что после двух лет разрушительной войны в сердце Европы Понтифик найдет возможность осуществить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинских католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", — написал Дмитрий Кулеба.

Что предшествовало заявлению Дмитрия Кулебы

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление в интервью швейцарскому вещателю RSI о войне на территории Украины. Понтифик ответил на вопрос журналиста, должна ли Украина "поднять белый флаг" и пойти на переговоры с РФ: "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Напомним, в прошлом году Папа Римский заявил, что страны "играют" с Украиной: обещают оружие, а затем отказываются от обязательств. По словам Франциска, некоторые страны отступают от ранее данных обязательств и не хотят предоставлять оружие Украине. При таких условиях украинский народ становится мучеником.