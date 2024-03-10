"Вот что такое церковь с людьми": Зеленский отреагировал на слова Понтифика о "белом флаге" (видео)

Президент Украины подчеркнул, что уважения и благодарности достойны только те, кто сейчас помогает украинским военным выстоять. Ведь только благодаря ВСУ российские захватчики не продвигаются Европой, захватывая и разрушая другие страны.

Российские войска не продвигаются вглубь Европы и не терроризируют другие страны только потому, что сейчас их у границ сдерживают украинские военные. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье, 10 марта.

"Российские убийцы и застенки не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. Каждый, кто защищает жизнь и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения", — сказал украинский лидер.

Глава государства напомнил, что в Украине было много когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто должен остановиться, чтобы война завершилась. Он отметил, что, когда российское зло 24 февраля начало войну, все украинцы встали на защиту. Это были люди разных социальных слоев, профессий и вероисповедания.

"И я благодарю каждого украинского капеллана, которые – с армией, в Силах обороны. Там на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не в двух с половиной тысячах километрах – где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить", — резко ответил Владимир Зеленский, реагируя на фразу Папы Римского о том, что в условиях конфликта Украина должна найти в себе храбрость согласиться на мирные переговоры.

Украинский лидер также поблагодарил каждого, кто в Украине и с Украиной делает все для того, чтобы сохранить жизнь, всех, кто помогает и кто действительно рядом – действиями и молитвами.

Напомним, 9 марта Папа Римский заявил о том, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией. Понтифик считает, что тот, кто терпит поражение, должен иметь смелость вести переговоры, чтобы смерти закончились.

Несколько позже в Ватикане попытались объяснить слова понтифика. Святой Престол уверяет, что Папа Франциск "глубоко благосклонен" к украинскому народу, а его высказывания о "белом флаге" неправильно поняли.