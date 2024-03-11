ВС РФ столкнулись с неожиданной проблемой под Авдеевкой из-за собственной пропаганды, — аналитики

Российские оккупанты, которые прибывают на фронт, отказываются учиться воевать. Кроме того, они вынуждены были вывести из строя беспилотники, предоставленные им волонтерами.

В России спровоцировали проблемы с мобилизованными и называют "святыми" добровольцев. Об этом известно из отчета Института изучения войны (ISW) от 10 марта.

Аналитики со ссылкой на неназванного российского провоенного блогера проинформировали, что ВС РФ столкнулись с двумя проблемами на Авдеевском направлении. Первая из них вызвана пропагандой самой же России.

"Значительное количество" россиян, которые недавно подписали контракт и оказались на фронте, имеют "нереально оптимистичные предубеждения" относительно ситуации на передовой. Они прибывают на украинский восток уверенными, что ВС РФ легко побеждают в боях.

Кроме того, многие из новоприбывших оккупантов даже не желают учиться воевать. Они убеждены, что будут иметь поддержку с неба — Воздушно-космических сил. Российская пропаганда заверила военных, что принудительно мобилизованные люди одержат победу в Украине.

В то же время боевики с временно оккупированной Донецкой области вынуждены отказываться от дронов, которые им передают волонтеры. Вместо беспилотников "Судоплатов" они вынуждены применять дроны местного производства.

Проблема заключается в том, что БПЛА "Судоплатов" работают на длинах волн, известных украинским силам. Сообщалось, что операторы беспилотников вывели из строя все такие дроны после одного инцидента. Тогда российский дрон предупредил ВСУ об активации РЭБ во время боев за промышленный район Авдеевки.

В то же время российские ультранационалисты и провоенные блогеры восхваляют добровольцев, называя их "святыми" и "костяком" РФ. Аналитики отметили, что это, вероятно, уменьшило беспокойство среди таких военных, несмотря на "неподобающее и неравное отношение" к ним в армии.

Напомним, OSINT-исследователь Daniele сообщил, что на фронте стали вдвое интенсивнее применять дроны. Украинские силы в этом опережают врага.

В СМИ передали, что Украина до сих пор не получила от Канады обещанный комплекс NASAMS. Отмечается, что это связано с внутренними проблемами в США.