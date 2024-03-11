Проблема с "государственными корнями": Канада до сих пор не передала Украине обещанный NASAMS

Еще в 2023 году Канада выделила средства на закупку ЗРК для нужд Украины по контракту с Соединенными Штатами. Однако коалиционная закупка все еще ожидает разрешения и находится в подвешенном состоянии.

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Канада до сих пор не доставила обещанный Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS, так как ей не хватает средств, предоставляемых Соединенными Штатами. Об этом сообщает издание Edmonton Journal.

В ходе своего визита в Эдмонтон министр национальной обороны Канады Билл Блэр заявил, что проблема, связанная с поставкой комплекса NASAMS для Украины, имеет "государственные корни".

В прошлом году Канада выделила средства на закупку системы по контракту с США. Однако коалиционная закупка все еще ожидает разрешения и находится в подвешенном состоянии.

Блэр подчеркнул, что американцы должны обеспечить финансирование для завершения контрактов. По его мнению, без соглашения на закупку, процесс закупок в обычном режиме мог бы занять годы.

"Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании, — констатировал Блэр.

Он добавил, что все стороны понимают важность этого проекта и "сильное ощущение срочности".

Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно, что Канада подготовила новый пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин. Об этом Джастин Трюдо заявил в Палате представителей во время визита в парламент Канады президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что в январе 2024 президент Украины Владимир Зеленский говорил, что первоочередной задачей в 2024 году является усиление украинской ПВО, но обещанный Канадой зенитно-ракетный комплекс NASAMS до сих пор не отправлен.