Проблема з "державним корінням": Канада досі не передала Україні обіцяний NASAMS

Ще 2023 року Канада виділила кошти на закупівлю ЗРК для потреб України за контрактом зі Сполученими Штатами. Однак коаліційна закупівля все ще очікує на дозвіл і перебуває в підвішеному стані.

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Канада досі не доставила обіцяний Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS, оскільки їй бракує коштів, що надаються Сполученими Штатами. Про це повідомляє видання Edmonton Journal.

Під час свого візиту в Едмонтон міністр національної оборони Канади Білл Блер заявив, що проблема, пов'язана з постачанням комплексу NASAMS для України, має "державне коріння".

Минулого року Канада виділила кошти на закупівлю системи за контрактом зі США. Однак коаліційна закупівля все ще очікує на дозвіл і перебуває в підвішеному стані.

Блер підкреслив, що американці повинні забезпечити фінансування для завершення контрактів. На його думку, без угоди на закупівлю, процес закупівель у звичайному режимі міг би зайняти роки.

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні, — констатував Блер.

Він додав, що всі сторони розуміють важливість цього проєкту і "сильне відчуття терміновості".

Нагадаємо, що у вересні 2023 року стало відомо, що Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у межах якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин. Про це Джастін Трюдо заявив у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що в січні 2024 року президент України Володимир Зеленський говорив, що першочерговим завданням у 2024 році є посилення української ППО, але обіцяний Канадою зенітно-ракетний комплекс NASAMS досі не відправлено.