Мобилизация в Украине: адвокат рассказала, как выглядит "правильная" повестка

По словам юриста Марины Бекало, на сегодняшний день до сих пор нет регламентированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК.

Адвокат Марина Бекало заявила, что на фоне последних скандалов, связанных с недопустимым поведением сотрудников ТЦК в Одессе, важно уточнить, кто и где может вручать повестки и как они должны выглядеть. Об этом она сообщила в комментарии изданию ТСН.

Согласно высказыванию Марины Бекало, на текущий момент отсутствует четко установленный порядок и алгоритм распределения повесток представителями ТЦК СП. Эту проблему пытаются решить представленным законопроектом №10499.

"А значит, на сегодняшний день по действующему профильному законодательству, в частности по статье 22 Закона о мобилизации, предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и/или повестках", — рассказала адвокат.

Кроме того, адвокат отметила, что постановление Кабинета Министров № 1478 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

"То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК СП при соблюдении правильности ее оформления и порядка ее вручения", — отметила Марина Бекало.

Согласно указанному постановлению, предусматривается вручение повесток военнообязанным лично по месту их проживания под их собственную подпись.

Также юрист отметила, что повестку могут передать и через работодателя.

"В таком случае последний обязуется известить своего работника путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении, организации, вручить работнику повестку о вызове в ТЦК СП, обеспечить его явку и отчитаться в ТЦК СП об осуществлении всех мероприятий по оповещению работника", — заявила она.

Марина Бекало отметила, что согласно действующему законодательству представителям ТЦК СП не предоставляются полномочия по принудительной доставке граждан в ТЦК СП с применением физического насилия или принуждения.

"Полномочия представителей ТЦК СП в части порядка оповещения о вызове в ТЦК СП ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения. А значит, такие насильственные действия представителей ТЦК СП могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение или незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия", — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Как должна выглядеть повестка

Ранее Фокус описывал, как должна выглядеть "правильная" повестка. Так, документ должен содержать:

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о явке военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы и фамилия руководителя ТЦК и СП, который выдал повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП.

Также в Министерстве юстиции заявили, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы граждан на улицу. Тогда как правоохранители не могут вручать повестки военнообязанным.