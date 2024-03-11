Мобилизация в Украине: адвокат рассказала, как выглядит "правильная" повестка
По словам юриста Марины Бекало, на сегодняшний день до сих пор нет регламентированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК.
Адвокат Марина Бекало заявила, что на фоне последних скандалов, связанных с недопустимым поведением сотрудников ТЦК в Одессе, важно уточнить, кто и где может вручать повестки и как они должны выглядеть. Об этом она сообщила в комментарии изданию ТСН.
Согласно высказыванию Марины Бекало, на текущий момент отсутствует четко установленный порядок и алгоритм распределения повесток представителями ТЦК СП. Эту проблему пытаются решить представленным законопроектом №10499.
"А значит, на сегодняшний день по действующему профильному законодательству, в частности по статье 22 Закона о мобилизации, предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и/или повестках", — рассказала адвокат.
Кроме того, адвокат отметила, что постановление Кабинета Министров № 1478 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.
"То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК СП при соблюдении правильности ее оформления и порядка ее вручения", — отметила Марина Бекало.
Согласно указанному постановлению, предусматривается вручение повесток военнообязанным лично по месту их проживания под их собственную подпись.
Также юрист отметила, что повестку могут передать и через работодателя.
"В таком случае последний обязуется известить своего работника путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении, организации, вручить работнику повестку о вызове в ТЦК СП, обеспечить его явку и отчитаться в ТЦК СП об осуществлении всех мероприятий по оповещению работника", — заявила она.
Марина Бекало отметила, что согласно действующему законодательству представителям ТЦК СП не предоставляются полномочия по принудительной доставке граждан в ТЦК СП с применением физического насилия или принуждения.
"Полномочия представителей ТЦК СП в части порядка оповещения о вызове в ТЦК СП ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения. А значит, такие насильственные действия представителей ТЦК СП могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение или незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия", — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.
Как должна выглядеть повестка
Ранее Фокус описывал, как должна выглядеть "правильная" повестка. Так, документ должен содержать:
- название "Повестка";
- ФИО военнообязанного;
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;
- номер повестки;
- номер и дату распоряжения ТЦК и СП о явке военнообязанного;
- дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;
- наименование должности и инициалы и фамилия руководителя ТЦК и СП, который выдал повестку;
- подпись руководителя ТЦК и СП;
- дату выдачи повестки;
- мокрую печать ТЦК и СП.
Также в Министерстве юстиции заявили, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы граждан на улицу. Тогда как правоохранители не могут вручать повестки военнообязанным.