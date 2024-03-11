"Просто так захотел": в ВСУ прокомментировали слухи об увольнении командующего Олещука

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко накануне сообщил, что Воздушные силы ожидают кадровые изменения. Зато в самих ВС ВСУ об увольнении Николая Олещука информацией не располагают.

11 марта в официальном телеграмм-канале командующего Воздушных сил Николая Олещука изменились фото и название. После этого нардеп от ЕС Алексей Гончаренко намекнул, что в Воздушных силах планируются кадровые перестановки. Представитель ВС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net прокомментировал изменения в оформлении телеграмм-канала.

Игнат ответил, что это личный Telegram-канал Олещука и изменения на канале являются решением военного. Он также добавил, что командующий "просто так захотел".

Так, утром 11 марта в официальном канале командующего Воздушных сил ВСУ изменилось название и фото. Ранее канал назывался именем военного и там было его фото. Теперь канал сменил название на "Командующий Воздушных Сил ВС Украины". Также изменено фото с аватарки на герб этого рода войск.

После этого нардеп Алексей Гончаренко заявил, что воздушные силы ВСУ ожидают кадровые изменения.

Следует отметить, что у Воздушных сил ВСУ есть отдельный телеграмм-канал.

Напомним, что "УП" сообщила, что экс-начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала получил заключение военно-врачебной комиссии . В заключении указано, что состояние здоровья делает его непригодным для службы в армии.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал генерал-лейтенант Александр Сырский.