Вместе с Залужным: ВВК признала непригодным экс-начальника Генштаба ВСУ Шапталу, — СМИ

В Минобороны пока не ответили на вопрос журналистов "УП" относительно заключения медкомиссии о состоянии здоровья генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.

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Бывший начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант, Сергей Шаптала получил заключение военно-врачебной комиссии. В заключении указано, что состояние здоровья делает его непригодным для службы в армии. О ситуации относительно Шапталы рассказали на портале издания "Украинская правда".

Журналисты издания утверждают, что получили информацию об экс-начштаба от двух анонимных источников в Министерстве обороны Украины. Оба собеседника уверены, что ВВК признала Шапталу непригодным. Другие детали решения комиссии неизвестны.

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На "УП" указывают, что обратились за соответствующим комментарием в Минобороны. Пока что ответа не получили.

Сергей Шаптала — 51-летний генерал-лейтенант ВСУ (на сегодня уже в отставке), который в первые годы гибридного вторжения РФ на Донбасс воевал в Донецкой области. В 2015 году он стал Героем Украины — награду вручил тогдашний президент Петр Порошенко за бои под Дебальцево. Офицер командовал группировкой "Юг" и "Запад", 28 июля 2021 году стал начальником Генерального штаба ВСУ по представлению президента Владимира Зеленского.

Отставка Залужного — детали

Отметим, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

8 марта президент сообщил о новом назначении бывшего главкома. Залужный станет послом Украины в Великобритании. В Британию отправлен соответствующий запрос-агреман: когда получат согласие, экс-чиновник официально займет новую должность.

9 марта издание "Зеркало недели" сообщило, что Залужный, после отставки, мог оказаться в структуре Министерства обороны Украины. Ранее, до заявления Зеленского о должности посла, он прошел военно-врачебную комиссию и был признан непригодным для службы.

Анонимные собеседники издания объяснили, что у правительства было две проблемы относительно экс-командующего. Во-первых, он имеет большой опыт службы и ему не могли найти подходящее место работы. Во-вторых, определенные особенности украинского законодательства не давали возможности назначения. В частности, нигде не было прописано, кто должен увольнять-назначать — или Минобороны Украины, или президент. Проблемы решали несколько недель — именно поэтому только в марте Залужный получил должность посла.

Напоминаем, после назначения на должность генерал Сырский сообщил, что проведет аудит Вооруженных сил и установит, нет ли у армии внутренних резервов для усиления подразделений на линии фронта. Тем временем в Верховной Раде обсуждают правки к новому закону о мобилизации: решают, будут ли арестовывать счета уклонистов и отыскивают новые способы привлечения людей в армию.