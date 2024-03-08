"Ссылка" или важная миссия? Почему Залужного отправляют послом в Великобританию

Генералу Залужному после отставки предложили новую должность. Его отправят послом в Великобританию. Фокус выяснил, чем будет заниматься бывший главком в Лондоне.

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Бывшего главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного назначили послом в Великобритании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом", — сказал гарант.

Глава государства подтвердил, что в Британию направлен запрос на предварительное согласование кандидатуры Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.

Лучший из вариантов

После того как генерала Залужного отправили в отставку в начале февраля, эксперты долго гадали: какая судьба ждет бывшего главкома. Одни прочили ему блестящую политическую карьеру. Рейтинг доверия у бывшего главкома сохранялся стабильно высоким. А результаты некоторых соцопросов показывали, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время и в них участвовал Залужный, генерал с легкостью составил бы конкуренцию Зеленскому.

Другие считали, что Залужному подберут должность, согласно его интересам и способностям. Возможно, назначат представителем НАТО и Рамштайн по военно-техническому сотрудничеству с Украиной. Или отправят послом в одну из ведущих стран. Прогноз последних оказался правдивым. Президент Владимир Зеленский заявил, что Залужный хотел продолжить карьеру по дипломатическому направлению. А потому его кандидатуру на должность посла направили на согласование в Великобританию.

Сам генерал публично не комментировал перспективы своего назначения. Однако эксперты уверены, что бывший главком хотел быть полезным стране. А потому озвученная президентом перспектива стать послом в одной из ведущих западных стран — лучшее, что могли предложить Залужному.

"Он поедет в страну, которая является одним из главных союзников Украины и будет решать военно-технические вопросы. У Залужного хорошие личные связи, он может быть эффективным послом. Плюс подобный опыт станет подготовкой для дальнейшей карьеры, если он все-таки решит когда-нибудь развернуть политическую деятельность. Ведь лучше всего учиться в стране, которая является родиной парламентаризма", — говорит Фокусу политический эксперт Игорь Рейтерович.

Политолог Олег Постернак отмечает, что в назначении Залужного нет ничего неожиданного. Экс-главком и раньше хотел заниматься дипломатией. Более того, у него есть профильное образование — несколько лет назад он получил диплом магистра по специальности международных отношений, о чем напомнил министр внутренних дел Дмитрий Кулеба, комментируя назначение Залужного.

"Туда не отправляют кого бы то ни было. Лондон для любой страны — это чрезвычайно важное место назначения. И в общении с этими послами, работающими в Лондоне, я убежден, что Валерий Залужный будет одной из самых уважаемых фигур. Он принесет много пользы, не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, но и для кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки, Латинской Америки", — заявил глава МИД.

А вот политических амбиций, по мнению экспертов, у генерала нет, если верить заявлениям его близкого окружения. Во всяком случае сейчас, пока в стране продолжается полномасштабное вторжение РФ.

"В начале 2023 года некоторые стали всерьез рассуждать, что у Залужного есть политические амбиции, и он — электоральный лидер и будущий президент Украины. Но те, кто входит в близкий круг Залужного, всегда говорили, что его не интересует политика. В итоге так и оказалось: у Залужного нормальные отношения с ОП после отставки, он хочет сосредоточиться на дипломатической работе, и у него нет планов по созданию политических проектов. На пост главкома в 2021 году его назначили по протекции британской группы влияния в украинской политике. Потому не удивительно, что и сейчас его предложили на должность посла Великобритании", — рассуждает в беседе с Фокусом Постернак.

Убрали конкурента

Несмотря на очевидные преимущества нового назначения, по мнению экспертов, отправить Залужного послом в Великобританию во многом было решением Офиса президента. У Зеленского видят результаты соцопросов, понимают, что у генерала, так называемый, медовый месяц с потенциальными избирателями и высокий уровень доверия. А потому, вероятно, было принято решение держать его подальше от сторонников.

"Называть Великобританию "ссылкой" было бы неуважением к стране такого высокого уровня, но в ОП могли рассуждать следующим образом: давайте выведем Залужного из публичного поля Украины и подберем хороший вариант с весомой страной. Несмотря на это, экс-главком может вытянут максимум из этого решения. Все зависит от того, насколько он будет активным там. И насколько захочет говорить вещи, которые не будут нравится ОП", — отмечает Рейтерович.

По мнению собеседников Фокуса, Залужный в Лондоне будет заниматься приоритетными вопросами: поставками оружия для Украины, коммуникацией с западными медиа, вопросом украинских беженцев в Великобритании, связями с политической элитой.

"Залужный будет вхож во все кабинеты Лондона, и это подарок для украинской дипломатии, учитывая его влияние и авторитет", — отмечает Постернак.

Эксперты напоминают, что предыдущий посол Украины в Великобритании — Вадим Пристайко — позволял себе критические высказывания в адрес президента. В частности, дипломат назвал "нездоровым сарказмом" слова Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро. После этого Пристайко сняли с должности, что вызвало непонимание союзников.

По словам Рейтеровича, Залужный в должности посла тоже может критиковать заявления или решения политического и военного руководства страны. Например, писать статьи в западных медиа — тем более, что у него есть подобный опыт. Это поможет при необходимости сохранить высокий рейтинг доверия.

Фокус ранее писал, что, по мнению главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего может изменить ход войны.

Также Фокус рассказывал, чем генерал Залужный занимается после отставки.