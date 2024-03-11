ВСУ могут оставить Ивановское: генерал о ситуации возле Авдеевки и Бахмута

ВСУ надо перейти от обороны к наступлению. Противник продвигается только на тактическом уровне, однако нельзя не говорить об определенных успехах захватчиков, утверждает генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Ситуация на украинском фронте остается сложной, но уже есть признаки того, что ВС РФ теряют силы и темп своей наступательной операции. При наличии ресурсов ВСУ смогут перехватить инициативу у оккупантов. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, чтобы реализовать такой план Силам обороны надо перейти от обороны к наступлению. На сегодня, говорит генерал, противник продвигается только на тактическом уровне, но продвижение все же есть.

"Интенсивность боев по всему периметру фронта снизилась, у оккупационной армии уже не хватает сил. Но на отдельных направлениях, которые они определяют как приоритетные, в частности Авдеевском, им удается продвигаться вперед. Конечно, можно нарисовать "план Б", Генеральный штаб может сделать это за несколько дней, но реалистичным этот план будет при наличии ресурсов. А ресурсов пока нет. Дай бог нам набрать ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию, то есть остановить наступательные действия врага", — говорит Игорь Романенко.

Он добавил, что у россиян оказалась хорошо укрепленной оборона, а вот Украина дошла до этого с опозданием.

"А у нас другая ситуация. На Авдеевском направлении, где наши войска отошли, сейчас и копают, и обороняются. И, конечно, это гораздо сложнее. Мы видим, что нам не хватает этих рубежей. В плане стабилизации ситуации оборонительные рубежи играют важную роль, поэтому на них и сосредоточены. Вдогонку организовывается и проводится соответствующая работа, конечно, не в той мере, которая бы нас удовлетворила. Но и сказать, что все совсем плохо, я также не могу", — говорит Романенко.

Генерал считает, что прослеживаются некие признаки того, что западная помощь начинает наращиваться, о чем свидетельствует "вой российских блогеров", которые заявляют, что в Украине нет снарядного голода, о котором ранее говорили.

Игорь Романенко уверен, что из-за того, что существенные рубежи строятся по ходу, и не сразу на левом фланге Авдеевки, где не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе. Именно на этих рубежах планируется приостановить наступление противника.

"Будут продолжаться бои. В крайне тяжелом состоянии Ивановское. К сожалению, там может быть перспектива оставления. Это такой хаб. Мы помним этот населенный пункт, это название с того времени, когда наши защитники сражались за Бахмут. Это очень важное село, но ситуация там тяжелая. Часов Яр стоит, он и дальше будет отбиваться. Он расположен на возвышенности, там и раньше были рубежи. Он более важный и представляет серьезные возможности с точки зрения организации обороны вокруг него. Это происходит сейчас. Что касается остальных участков, которые мы бегло затронули, то сил у нас пока нет", — говорит генерал.

Он добавил, что Украине нужно создавать и дальше оборонительные рубежи, которые способствовали бы стабилизации ситуации и остановке продвижения войск противника.

Напомним, что наступление ВС РФ под Авдеевкой захлебнулось. Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, однако не способна ее развить, пишет The New York Times.

Ранее сообщалось, что аналитики ISW в отчете за 8 марта рассказали, что ВС РФ улучшить свои тактические возможности в районе Авдеевки. В частности, оккупанты смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус наступления.