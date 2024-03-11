Украина готовит новую спецоперацию в Крыму: Буданов раскрыл основные детали в новом фильме от ГУР

В документальной ленте представители разведки подробно описали войну за море 2022-2023 годов. В частности они планировали и реализовывали миссии для осуществления одного стратегического замысла.

Выполнение представителями ГУР боевых миссий в акватории Черного моря и в оккупированном Крыму — это специальные меры для подготовки проведения серьезной операции на полуострове, а также четкий сигнал для населения, которое уже десять лет живет под властью оккупантов. Об этом в документальном фильме под названием "Война за море: от Днепра до Крыма" рассказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В ведомстве сообщили, что накануне, 10 марта, премьерный показ документальной ленты "Война за море: от Днепра до Крыма" состоялся в эфире телемарафона. Главный разведчик страны в нем рассказал о важности выполнения боевых миссий представителями военной разведки боевых миссий, в том числе в Крыму в Черном море.

"Все эти мероприятия являются подготовкой к проведению серьезной операции на территории Крыма. К тому же это даст возможность проверить достоверность наших заявлений о путях подхода и выхода оттуда. Также эти действия станут хорошим посылом для людей, которые за десять лет жизни в оккупации начали верить, что о них забывают", — пояснил Буданов.

Детали войны за море от бойцов ГУР

В свою очередь, бойцы ГУР предоставили больше деталей войны за море в течение 2022-2023 годов. Они были привлечены к планированию и выполнению боевых миссий, которые связывает один стратегический замысел. В частности, бойцы подразделения "Шаман" летом прошлого года использовали невнимательность российских войск, что дало им возможность осуществить переправу на левобережье Днепра в Херсонской области.

"Мы пришли к выводу, что враг не до конца понимает реальную обстановку. На лодках был осуществлен заход на вражескую территорию в межпозиционное пространство. Далее сразу после высадки произошли интенсивные столкновения с постами наблюдения оккупантов. Часть их была или полностью уничтожена, или взята в плен", — так описал первые шаги формирования плацдарма на левом берегу руководитель спецподразделения с позывным "Шаман".

"Вышки Бойко" возвращены в собственность государства

В июле прошлого года, по данным ГУР, бойцы спецподразделения "Тимура" смогли вернуть под государственный контроль нефтегазодобывающую платформу "Украина" (которая известна как одна из "вышек Бойко). После этого они участвовали в крымской операции "Пробуждение силы".

Как уничтожались корабли Черноморского флота РФ

По словам представителей ГУР, процесс уничтожения вражеских кораблей — это ответственность представителей спецподразделения Group 13. Для выполнения каждой подобной миссии нужна соответствующая подготовка.

"Мы знаем, каким образом нужно осуществлять маневры, с какой стороны и под каким углом заходить. Перед тем, как начать атаку, мы тщательно даем оценку многим факторам. Далее начинаем искать цель. Когда ее обнаруживают, борта занимают выгодную позицию, все борта одновременно выполняют атаку", — сообщил командир подразделения с позывным "Тринадцатый".

Ранее стало известно, что в ВМС дали оценку спецоперации по возвращению "вышек Бойко". В частности известно, что захватчики потеряли способность проводить тщательную разведку в Черном море.

Кроме того, глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал вытеснение Украиной россиян из Черного моря, отметив, что его северная часть находится под контролем ВСУ.