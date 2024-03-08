Корвет "Сергей Котов" на дне: о чем предупреждали критики российского корабля (фото)

Обозреватели обратили внимание на устаревшее вооружение корвета и отсутствие современных средств обнаружения. В совокупности новейший корабль проекта 22160, на создание которого было потрачено время и немалые деньги, оказался бесполезным.

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После успешной операции украинских морских сил по уничтожению корвета Черноморского флота РФ "Сергей Котов" в российском информационном сегменте начались бурные обсуждения причин происшествия. Критики не скупились на версии и предположения, и в большинстве своем пришли к выводу, что корабль такого класса в современных условиях войны фактически бесполезен. О том, как отреагировали российские "военные эксперты" на потерю очередного корабля в ВМФ РФ говорится в материале "Военное обозрение".

Авторы публикации достали из архива статью за 2021 год, когда корвет "Сергей Котов" еще только проходил испытания. Сам материал российских обозревателей под названием "Нам нужны такие корабли на море?" имел вопросительный знак в конце, а комментарии содержали, в том числе, и негативную оценку.

В ходе обсуждения говорилось о том, что "Сергей Котов" является неполноценным кораблем. Критики даже не намекали, а говорили открытым текстом, что вооружение корабля более чем скромное.

"Одна 76,2-мм артиллерийская установка АК-176МА (б/к 304 выстрела) и два пулемета 14,5-мм в установках МТПУ "Жало". Плюс там еще гранатометы и пулеметы 12,7-мм. Ракетное вооружение корвета состоит из восьми ПЗРК "Игла-С" или "Верба". То есть – чуть больше, чем ничего", — пишет один из пользователей.

С таким набором, продолжили критики, "Сергей Котов" мог противостоять "паре вертолетов", но никак не более серьезным угрозам, в том числе, и с воздуха. Таким образом ценность патрульных кораблей с таким вооружением в условиях боевых действий резко падает.

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Обозреватели частично согласились с таким мнением, уточнив, что в случае атаки любого ударного самолета у корвета проекта 22160, коим являлся "Сергей Котов", не было никаких шансов на выживание. Это потому, что ПЗРК на корабле имеет дальность до 1,5 км, но сценарий противостояния практически в упор в открытом море крайне маловероятен.

С другой стороны в защиту приводились аргументы, что "Сергей Котов" все же патрульный корабль, а не крейсер, и что его предназначение — выполнять задачи в прибрежной зоне под прикрытием береговых противокорабельных комплексов и комплексов ПВО.

Основные элементы корвета проекта 22160

Также пропагандисты попытались оправдаться тем, что на момент создания корвета якобы никто не мог предположить, что главной угрозой для кораблей станет не авиация, а безэкипажный катер или как сокращенно называют — БЭК, начиненный взрывчаткой и управляемый со спутника.

Но все это не может опровергнуть тот факт, что корабль вооружен автоматической пушкой и двумя пулеметами, принятыми на вооружение еще в 1949 году. Кроме того, на корабле отсутствовало современные средства обнаружения на ближних дистанциях, такие как приборы ночного видения и тепловизоры. А хваленая российскими экспертами радиолокационная система "Позитив-МК, которая "просматривает" на 300 км оказалась, как впоследствии оказалось на практике, малоэффективной.

Потопление корабля "Сергей Котов"

Еще одним любопытным аспектом оказалась финансовая сторона вопроса. Дело в том, что Россия потратила 36 млрд рублей (около 400 млн долларов) на шесть совершенно беззащитных кораблей — "голубей мира", как назвали на флоте корабли проекта 22160 за их полную небоеспособность. Авторы материала подчеркивают, что на эти деньги можно было построить 24 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и несколько Су-35, а это фактически новый авиаполк.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании отметили, что атака на корвет "Сергей Котов" была осуществлена с помощью морских беспилотных надводных аппаратов Magura V5. Это те же морские дроны, которые использовались во время атаки на российский десантный корабль"Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года.