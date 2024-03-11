Готовила ракетные удары по авиации ВСУ и больнице: под Винницей задержали жену экс-"регионала"

По версии следствия, задержанная является супругой бывшего функционера "Партии регионов", который до 2015 года возглавлял местный райсовет.

В Винницкой области задержали супругу экс-"регионала, которая по заданию российских спецслужб пыталась установить местонахождение аэродрома с истребителями и вертолетами ВСУ и определить наличие средств противовоздушной обороны вблизи аэродрома. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщают в пресс-центре Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

Следствие установило, что женщину интересовала не только авиация, она также интересовалась геоклокациями больниц, в которых лечатся украинские защитники, получившие ранения. Также она разведывала маршруты движения военных эшелонов.

Собранную информацию подозреваемая должна была отправить российским спецслужбам для подготовки ракетно-дроновых ударов.

"В результате контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского агента, а затем "пошагово" задокументировали ее преступную деятельность и задержали. Благодаря оперативному реагированию Службы безопасности удалось предотвратить вражеские удары по стратегической инфраструктуре на территории области", — рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-центр СБУ

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что женщина с анонимного аккаунта в российский соцсети "Одноклассники" призывала к поддержке президента РФ Владимира Путина и оправдывала вторжение России в Украину. Этим гражданка Украины привлекла российские спецслужбы, которые вышли на нее.

Фото: Винницкая областная прокуратура Фото: Винницкая областная прокуратура

Во время обысков у женщины изъяли телефоны и планшет, которые она использовала для переписки с представителями российской ФСБ.

По решению суда подозреваемую арестовали и поместили в СИЗО.

По данным СБУ, задержанная является супругой бывшего функционера "Партии регионов", который до 2015 года возглавлял местный райсовет.

Как рассказали в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры, задержанная — жительница города Гайсин. Ей вменяют пять уголовных статей за ряд преступлений против основ национальной безопасности Украины: ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ст. 436 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины

За совершение следующих преступлений женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Напомним, Днепре 30 января задержали экс-боевика "ЛНР", который шпионил за ПВО и наводил вражеские ракеты. Подозреваемый за деньги собирал информацию о важных объектах и комплексах противовоздушной обороны. В СБУ говорят, что задержанный навел российские ракеты во время обстрела Днепра 29 декабря прошлого года. За свою "работу" подозреваемый получал деньги на свою банковскую карточку.