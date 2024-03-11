Taurus для Украины: глава МИД Германии одобрила предложение об обмене ракетами с Британией

Дипломат Анналена Бербок назвала круговой обмен немецким изобретением и пояснила, что в свое время Берлин уже в свое время делал подобное с другими видами вооружения.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет через круговой обмен. Об этом говорится в материале Spiegel.

Бербок отметила, что когда-то ФРГ имела опыт с другими видами оружия, поэтому таким же образом можно сделать и с ракетами Taurus.

"Круговой обмен является, можно сказать, изобретением Германии. Это может стать вариантом, тем более, что в свое время мы уже делали это с другими типами оборудования", — подчеркнула немецкий министр.

Идея Дэвида Камерона о передаче Украине немецких дальнобойных ракет

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Камерон в интервью Süddeutsche Zeitung предложил партнерам в Берлине тесное сотрудничество для помощи Украине. Дипломат подчеркнул, что потенциальный кольцевой обмен предусматривает передачу ФРГ Великобритании ракет дальнего радиуса действия Taurus. В свою очередь, Лондон готов передать Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow.

"Мы готовы изучить все возможные варианты, которые помогут достичь наиболее эффективного эффекта для украинских военных", — подчеркнул глава британской дипломатии.

Канцлер Германии последовательно отказывается передавать Украине Taurus

В свое время канцлер Германии Олаф Шольц использовал бартерный подход как косвенный способ поставки оружия Украине в начале полномасштабного вторжения РФ. Как известно, политик также долгое время отказывался от поставок Киеву боевых танков Leopard-2.

Теперь Шольц настойчиво отказывается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на многочисленные просьбы Киева. Одним из аргументов такого отказа политик называет вероятность втягивания Германии в войну. Такого варианта развития событий канцлер ФРГ пытается всячески избежать. Еще одним основанием для отказа Олаф Шольц назвал то, что передача ракет может предусматривать привлечение немецких военных, о чем, по его словам, "не может быть и речи".

Берлин не исключает поставки Украине ракет, но не готов сейчас к этому — Писториус

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус в сентябре 2023 года заявил, что Берлин не отказывал Киеву в поставках ракет Taurus, однако не готов к такому шагу сейчас. Германия опасается, что этим вооружением Киев будет атаковать российскую территорию. В то же время Украина не раз отвергала подобные заявления.

Ранее эксперт-международник Максим Несвитайлов в интервью Фокусу заявил, что позиция Шольца относительно ракет Taurus для Киева свидетельствует о его слабом характере.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал вероятность получения Украиной ракет Taurus. По его убеждению, со временем немецкая сторона поймет важность поставки Киеву этого вооружения.