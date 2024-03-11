Обсуждали "дезападнизацию": хакеры перехватили переписку главы Госдумы РФ с Путиным (фото)

Как отмечают участники подполья, из документов следует, что в российских правящих кругах никто не сомневается в "переизбрании" президента РФ на еще один срок.

Активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте одного из научных сотрудников Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Романа Сейткалиева. В переписке между Сейткалиевым и старшим научным сотрудником института Юрием Пущаевым было обнаружено письмо председателя Госдумы РФ Володина президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По словам активистов, переписка демонстрирует, что в правящих кругах РФ никто не сомневается в "переизбрании" Путина. Так, в письме от 30 ноября Володин предлагает Путину после "выборов" усилить контроль государства над гражданами, а также внедрить концепцию "дезападнизации", которая включает:

усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;

суверенизацию науки, культуры и искусства, повышение роли государства в их развитии;

суверенизацию науки, культуры и искусства, повышение роли государства в их развитии;

усиление цензуры, в частности на ТВ и в Интернете;

решение вопроса оппозиционных движений.

Письмо Володина Фото: Центр национального сопротивления

Письмо Володина Фото: Центр национального сопротивления

По словам Володина, вызовы, стоящие перед Россией, схожи с вызовами "великой отечественной войны". Володин также утверждает, что комитеты российского парламента готовы поддержать упомянутую инициативу и начать наработку законопроектов.

Отрывок из доклада ИНИОН Фото: Центр национального сопротивления

Активисты также опубликовали отрывки из доклада ИНИОН, в которых содержится определение "западнизации".

Отрывок из доклада ИНИОН Фото: Центр национального сопротивления

Отрывок из доклада ИНИОН Фото: Центр национального сопротивления

Кроме того, через почту проходили документы, которые касаются деятельности ИНИОН. В частности, активисты выявили фото документов Сейткалиева и директора института Алексея Кузнецова.

Роман Сейткалиев Фото: Центр национального сопротивления

Документы Алексея Кузнецова Фото: Центр национального сопротивления

Напомним, 4 марта в ГУР сообщили о взломе серверов Министерства обороны России. В результате DDoS-атаки украинские киберразведчики получили доступ к программному обеспечению российских военных, предназначенному для шифрования и защиты данных, находящихся в использовании МО РФ.

Ранее, 29 февраля, журналисты проекта "Схемы" сообщили, что военнослужащие ВС РФ, принимавшие участие в оккупации Харьковской области, оставили в одном из мест своей дислокации флешку, благодаря которой удалось идентифицировать российских саперов и их командиров, густо заминировавших часть территорий при отступлении.