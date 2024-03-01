Получили медали за минирование Украины: СМИ идентифицировали российских саперов (фото, видео)

Журналисты выяснили, что при минировании Харьковской области оккупанты использовали мины, запрещенные международными конвенциями.

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Военнослужащие Вооруженных сил России, принимавшие участие в оккупации Харьковской области, оставили в одном из мест своей дислокации флешку, благодаря которой журналистам удалось идентифицировать российских саперов и их командиров, густо заминировавших часть территорий при отступлении. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Сообщается, что флешка, вероятно, принадлежала одному из заместителей командира по политической работе группировки войск "Балаклия". На ней журналисты обнаружили документы, благодаря которым удалось установить личности российских саперов. Речь идет о списках на представление к награде за работы по минированию оккупированных населенных пунктов.

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Судя по этим спискам, территорию Харьковской области минировали российские саперы из 69-го отдельного морского инженерного полка, а также из 295-го и 340-го отдельных инженерно-саперных батальонов, 254-го и 488-го мотострелковых полков.

Среди тех, кого в РФ представили к награде за минирование Украины, числится командир инженерно-саперного взвода 69-го отдельного морского инженерного полка Балтийского флота Никита Лабоськин из Смоленской области. Согласно документам, он "руководил действиями инженерно-саперного отделения, установившего 70 узлов заграждений, 55 минных полей на наиболее опасных направлениях".

Никита Лабоськин Фото: Схемы

Российское командование также рекомендовало представить к награде командира отделения взвода управляемого минирования инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона 69-го отдельного морского инженерного полка Балтийского флота Александра Няшина из Тюменской области.

Александр Няшин Фото: Схемы

Кроме того, к медали ордена "За заслуги перед отечеством" 2-й степени предлагали представить командира отделения роты 69-го морского инженерного полка 28-летнего Андрея Назарова из Калининграда.

Андрей Назаров Фото: Схемы

В свою очередь командир инженерно-саперной роты 69-го полка Александр Кузнецов из Тюменской области РФ, согласно документам, должен был получить "Орден мужества" за установку вблизи Балаклеи "десятки минных полей и заграждений".

Александр Кузнецов Фото: Схемы

Всего журналисты идентифицировали по меньшей мере 13 награжденных саперов из 69-го отдельного морского инженерного полка РФ, принимавших участие в минировании города Балаклея и ближайших к нему территорий.

Журналисты идентифицировали российских саперов, минировавших Харьковскую область

Авторы расследования также выяснили, что среди мин, устанавливаемых российскими саперами после отступления, были те, которые запрещены международными конвенциями. В частности, речь идет о ПМН-2. Как отмечают журналисты, из-за этих мин теперь страдают местные жители.

Оккупанты минировали Харьковщину минами ПМН-2 Фото: Схемы

Напомним, 22 февраля СМИ сообщили, что идентифицировали более 60 бойцов РФ, которых ликвидировали на полигоне под Волновахой. Так, военнослужащий 36-й мотострелковой бригады из Забайкалья подтвердил ликвидацию своих сослуживцев и заявил о многих раненых.

Ранее, 17 ноября в Центре национального сопротивления заявили, что активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к электронной почте заместителя командира ОМОН "Пересвет" Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковника Сергея Калашникова, благодаря чему идентифицировали росгвардейцев, которые репрессировали жителей Купянска.