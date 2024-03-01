Отримали медалі за мінування України: ЗМІ ідентифікували російських саперів (фото, відео)

Журналісти з'ясували, що під час мінування Харківської області окупанти використовували міни, заборонені міжнародними конвенціями.

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Військовослужбовці Збройних сил Росії, які брали участь в окупації Харківської області, залишили в одному з місць своєї дислокації флешку, завдяки якій журналістам вдалося ідентифікувати російських саперів та їхніх командирів, які густо замінували частину територій під час відступу. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми".

Повідомляється, що флешка, ймовірно, належала одному із заступників командира з політичної роботи угруповання військ "Балаклія". На ній журналісти виявили документи, завдяки яким вдалося встановити особи російських саперів. Йдеться про списки на подання до нагороди за роботи з мінування окупованих населених пунктів.

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Судячи з цих списків, територію Харківської області мінували російські сапери з 69-го окремого морського інженерного полку, а також із 295-го і 340-го окремих інженерно-саперних батальйонів, 254-го і 488-го мотострілецьких полків.

Серед тих, кого в РФ представили до нагороди за мінування України, значиться командир інженерно-саперного взводу 69-го окремого морського інженерного полку Балтійського флоту Микита Лабоськін зі Смоленської області. Згідно з документами, він "керував діями інженерно-саперного відділення, яке встановило 70 вузлів загороджень, 55 мінних полів на найбільш небезпечних напрямках".

Микита Лабоськін Фото: Схеми

Російське командування також рекомендувало представити до нагороди командира відділення взводу керованого мінування інженерно-саперної роти інженерно-саперного батальйону 69-го окремого морського інженерного полку Балтійського флоту Олександра Няшина з Тюменської області.

Олександр Няшин Фото: Схеми

Крім того, до медалі ордена "За заслуги перед вітчизною" 2-го ступеня пропонували представити командира відділення роти 69-го морського інженерного полку 28-річного Андрія Назарова з Калінінграда.

Андрій Назаров Фото: Схеми

Зі свого боку командир інженерно-саперної роти 69-го полку Олександр Кузнєцов із Тюменської області РФ, згідно з документами, мав отримати "Орден мужності" за встановлення поблизу Балаклії "десятки мінних полів і загороджень".

Олександр Кузнєцов Фото: Схеми

Загалом журналісти ідентифікували щонайменше 13 нагороджених саперів із 69-го окремого морського інженерного полку РФ, які брали участь у мінуванні міста Балаклія та найближчих до нього територій.

Журналісти ідентифікували російських саперів, які мінували Харківську область

Автори розслідування також з'ясували, що серед мін, які встановлювали російські сапери після відступу, були ті, які заборонені міжнародними конвенціями. Зокрема, йдеться про ПМН-2. Як зазначають журналісти, через ці міни тепер страждають місцеві жителі.

Окупанти мінували Харківщину мінами ПМН-2 Фото: Схеми

Нагадаємо, 22 лютого ЗМІ повідомили, що ідентифікували понад 60 бійців РФ, яких ліквідували на полігоні під Волновахою. Так, військовослужбовець 36-ї мотострілецької бригади із Забайкалля підтвердив ліквідацію своїх товаришів по службі і заявив про багатьох поранених.

Раніше, 17 листопада в Центрі національного опору заявили, що активісти "Кібер опору" отримали доступ до електронної пошти заступника командира ОМОН "Пересвіт" Головного управління Росгвардії в Московській області, підполковника Сергія Калашникова, завдяки чому ідентифікували росгвардійців, які репресували жителів Куп'янська.