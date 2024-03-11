В Волгоградской области БпЛА атаковали воинскую часть с арсеналом снарядов, — СМИ

Губернатор Волгоградской области заявил, что на территории части "произошло возгорание", которое оперативно локализовали и потушили.

В Волгоградской области в РФ во время массированной атаки 8 марта 2 БпЛА упали на территорию арсенала с боеприпасами в поселке Котлубань Волгоградской области. Об этом сообщает независимое российское издание ASTRA.

В Минобороны РФ отчитались, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью было сбито 15 беспилотников. Как пишет издание, 2 из них упали на территорию воинской части 57229/51, которая расположена в поселке Котлубань. Один дрон после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет. Информации о разрушениях пока неизвестно.

Согласно открытым данным, в/ч 57229/51 является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов. Здесь расположен арсенал ГУ ракетного артиллерийского управления Минобороны РФ.

Глава Котлубанского сельского поселения Игорь Давыденко рассказал, что после взрывов воинская часть якобы функционирует в штатном режиме, а эвакуация жителей не проводилась.

В то же время, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что была отражена атака БпЛА в Городищенском районе Волгоградской области, а беспилотные летательные аппараты уничтожены силами Минобороны.

Чиновник выдал, что на месте попадания возник пожар, который оперативно локализовали и потушили.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ пожаловались на атаку БПЛА и обвинили в этом Украину. Сообщается, что украинские силы запустили "БпЛА самолетного типа" по объектам на территории РФ.

Ранее сообщалось, что ночью 11 марта Украину атаковали российские дроны-камикадзе. В Харькове и Одесской области были попадания.