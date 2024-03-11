CNN пишет 15 тысячах непальцев в ВС РФ: насколько реальна эта цифра (инфографика)

По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2023 году на территорию России прибыли 1 039 "туристов" из Непала, а в 2022 году — только 72.

Американское агентство CNN 11 февраля сообщило со ссылкой на свои источники, что в Вооруженные силы Российской Федерации были завербованы от 14 до 15 тысяч граждан Непала. О том, насколько данная цифра может быть реальной, пишет российское интернет-издание "Медиазона".

Авторы публикации указали на то, что данные Пограничной службы ФСБ РФ показывают резкий скачок количества якобы туристов из Непала в РФ, однако не подтверждают число, озвученное американскими журналистами.

Сообщается, что в 2022 году на территорию РФ въехали 72 "туриста" из Непала, а в 2023 году – 1 039, что немного меньше, чем в 2019 году. Большинство этих людей оказались на территории России в четвертом квартале 2023 года — более 700 человек за три месяца.

Динамика посещения непальцами России Фото: Медиазона

В публикации также упоминается о том, что в начале 2024 года непальские власти приостановили выдачу разрешений на работу в России и Украине после известий о гибели 10 непальцев во время службы в российской армии. Согласно официальным данным Непала, в ВС РФ служат до 200 непальцев, а около 100 человек числятся пропавшими без вести.

Журналист центра "Досье" Денис Коротков в комментарии порталу "Настоящее Время" предположил, что данные о 15 тысячах непальцев в рядах ВС РФ могут быть завышены. Он отметил, что присутствие на фронте такого количества людей невозможно не заметить.

В свою очередь журналист "Медиазоны" Дмитрий Трещанин в комментарии изданию указал на то, что существуют доказательства участия непальцев в войне на стороне РФ, однако нет массовых свидетельств.

"И если бы, как говорили в CNN, на фронте было бы даже две тысячи человек, мы это видели бы по потерям и, самое главное, по пленным. Если потери, особенно иностранных граждан, относительно проще скрывать – примерно на уровне зэков, то пленных ты никак не скроешь. Мы видим, что граждане Непала попадают в украинский плен. Но речь идет, по-моему, о четверых", — отметил Трещанин.

Вербовка непальцев в ВС РФ: что известно

Напомним, 11 февраля агентство CNN сообщило, что РФ завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие из них вернулись травмированными, а некоторые так и не вернулись. Па данным журналистов, им обещали зарплату не менее 2000 долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта.

При этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов 12 февраля отметил, что цифру в 15 тысяч проверить сложно, однако материал CNN показывает, насколько масштабной является проблема вербовки Россией наемников.

Ранее, 25 февраля, министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд призвал Москву прекратить вербовку непальских граждан для войны в Украине, и вернуть домой непальцев, которые служат в армии РФ.