"Подземный город" с кухней и баней: как выглядят украинские фортификации под Харьковом (видео)

Один из бойцов бригады "Стальной кордон", которая находится в Харьковской области уже 7 месяцев, отмечает, что основным в укреплениях является именно безопасность, ведь три наката бревен, которые сверху засыпаны землей, позволяют выдержать прямое попадание 152-мм снаряда.

В Харьковской области ситуацию на границе сложно назвать спокойной, ведь там постоянно работает российская артиллерия, минометы и авиация. Пограничные села разбиты. Однако, несмотря на это, украинские пограничники из бригады "Стальной кордон" усиленно укрепляют свои позиции. О том, как обустроены подземные укрепления, защитники рассказали корреспонденту "Донбасс Реалии" Егору Логинову.

По словам Логинова, украинские бойцы пытаются сделать соответствующие укрепления не только удобными для обороны, но и комфортными для проживания. Корреспондент называет такие укрепления "настоящим подземным городом", ведь его длина составляет более трех километров.

"Бревна в три наката сверху присыпаны землей для маскировки, свет, горячая вода, канализация, блиндажи и, конечно же, бойницы, для того, чтобы непосредственно вести бой", — описывает подземные фортификации украинских пограничников Логинов.

Один из бойцов отмечает, что основным в таком укреплении является именно безопасность, ведь три наката бревен, которые сверху засыпаны землей, позволяют выдержать прямое попадание 152-мм снаряда.

"Поэтому здесь безопасно. Безопасно для местного населения, ведь мы вывели полностью все свои подразделения из населенных пунктов", — добавляет пограничник.

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По словам корреспондента, бригада "Стальной кордон" находится на соответствующей территории в Харьковской области уже семь месяцев. До этого защитники воевали на Бахмутском направлении. Когда бойцы приехали на этот отрезок фронта, там были только окопы.

"Сначала даже не верил, что можно сделать. Была задумка, когда начали планировать... начали с землеройных работ. Сначала экскаватором. А потом, когда начало получаться, поняли, что мы на правильном пути и это нужно делать. Тем более, когда противник начал применять артиллерию и минометы — личный состав даже уговаривать не пришлось. Они, как кроты зарылись в землю очень быстро. Это нужно. Это безопасность", — рассказал Александр, военный из бригады "Стальной кордон".

По словам Александра, такие фортификационные сооружения в условиях оборонительного боя — это одна из первых вещей, которые нужно сделать.

Еще один военный из "Стальной границы" Иван рассказал, что пограничники приняли решение не ждать государственной программы, а своими руками "делать все для того, чтобы можно было создать комфортные условия". Поэтому, под землей у бойцов есть электричество, кухня, горячая вода, душевые и баня, туалеты с канализацией и стиральные машины.

"Здесь мы сейчас находимся на 1 из позиций нашей бригады, где созданы в принципе все надлежащие условия для того, чтобы люди могли и отдохнуть, и привести себя в порядок: постираться, помыться, поесть. И постоянно осуществляем ротации. Люди, которые возвращаются с боевых дежурств, там они непосредственно на линии соприкосновения находятся от одних до пяти суток, потом возвращаются сюда, приводят себя в порядок. Это позволяет держать такой морально-боевой дух", — говорит военнослужащий.

Напомним, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине возводят три полосы оборонительных рубежей длиной две тысячи километров.

Также ранее глава Запорожской ОГА Иван Федоров показал, как происходит строительство фортификаций в области. Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно над установкой "зубов дракона", бетонных укрытий, траншей и огневых позиций.