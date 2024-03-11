Несколько рядов длиной 2000 км: Зеленский рассказал о планах по фортификациям

По словам президента Украины, задача по строительству оборонительных сооружений хоть и масштабная, но проходит хорошими темпами.

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В Украине возводят три полосы оборонительных рубежей длинной две тысячи километров. Об этом 11 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленских по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По словам президента, премьер-министр Денис Шмыгаль представил отчет о темпах возведения новых оборонительных рубежей.

"Защита в три полосы длиной 2000 километров — масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", — отметил глава государства.

Кроме того, президент заслушал детальные доклады от командования о ситуации на поле боя. Доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров показал, как происходит строительство фортификаций в области. Военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно над установкой "зубов дракона", бетонных укрытий, траншей и огневых позиций.

Напомним 12 февраля кабмин не выделил деньги на сооружения для обороны Запорожской области. Известно, что планировалось закупить 45 тысяч "зубов дракона" на общую сумму 88,5 млн гривен. Согласно документации, весь товар должны были поставить до середины марта.