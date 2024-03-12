Антидота нет: ВС РФ могут применить на фронте и в городах ядовитые снаряды, — химик (видео)

По словам кандидата химических наук Глеба Репича, противник пока что не рискует использовать этот вид токсичных веществ, однако украинцы должны быть готовыми ко всему. От одного лишь испарения может наступить смерть.

Российские оккупанты на поле боя продолжают нарушать обычаи ведения войны и могут использовать против украинских защитников новые ядовитые боеприпасы. Кандидат химических наук Глеб Репич в эфире телеканала "Еспресо.TV" рассказал подробнее обо всех угрозах.

По его словам, ВС РФ в теории могут применить нервно-паралитические вещества как на фронте, так и в мирных городах Украины. От одного испарения человек может умереть, а антидота не существует.

"Нервно-паралитические вещества по агрегатному состоянию — это, в основном, легколетучие жидкости. Могут быть и твердые вещества, но в большинстве это жидкости. Они опасны тем, что действуют в мизерных количествах. То есть одного или двух вдохов испарений этого вещества на местности будет достаточно, чтобы умереть. От попадания одной капли вещества на кожу тоже можно умереть. Это токсичные вещества", — рассказал Глеб Репич.

Пока что российские оккупанты не додумались применять этот вид оружия, который мгновенно действует на нервную систему человека. В то же время, украинцы должны быть подготовлены к тому, что противник способен на это, ведь спастись практически невозможно — антидота нет.

Кандидат химических наук дополнительно отметил, что в теории такой шаг ВС РФ приведет к большому количеству жертв. В частности, если оккупанты решается на это в мирных городах, где плотность населения большая.

"Такое химическое оружие создано для поражения больших скоплений людей. На поле боя его не очень удобно применять, потому что трудно защитить свои войска от такого оружия. Например, если россияне нанесут удар, потом туда же заведут свои войска. Даже если они будут находиться в защитных костюмах, велика вероятность, что кто-то отравится", — продолжил Глеб Репич.

К слову, некоторые вещества все же могут уменьшить влияние или симптомы от этого вещества, однако с ним все равно очень сложно бороться. Соответственно, оружие крайне опасно.

К средствам защиты кандидат химических наук отнес противогаз и комбинезоны. Это самое эффективное, что может быть.

"Противогаз защищает полностью лицо и органы дыхания. А защитный костюм защищает кожу от капель такого вещества, не давая попасть на поверхность кожи", — подытожил Глеб Репич.

Напомним, 11 марта сообщалось, что РФ использует в Украине "оружие последней надежды", ведь дроны и авиация не помогают. По словам спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, только за прошедшую неделю зафиксировано около 60 случаев использования против ВСУ гранат с отравляющим веществом хлорпикрином. Интенсивность применения таких боеприпасов нарастает.