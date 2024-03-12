Меньше, чем ожидалось: США планируют закупить менее 100 передовых истребителей F-15EX

Журналисты называют покупку истребителей F-15EX Eagle II целой сагой, потому что армия планировала купить 144 самолета, потом 80, потом 104, а сейчас снова сокращают количество до менее 100 единиц.

Воздушные силы США с конца 2023 года получают новейшие истребители F-15EX Eagle II. Теперь военные хотят уменьшить количество приобретенных самолетов до 98. Об этом сообщает The War Zone.

Ранее Воздушные силы хотели получить 104 истребителя Eagle II, однако сейчас речь идет о том, что в предложенном финансовом бюджете 2025 года планируется уменьшить целевое количество самолетов до 98. Весь предложенный бюджет Пентагона на 2025 год должен составить около 850 млрд долларов.

В издании планы приобрести F-15EX называют целой сагой. Сначала Воздушные силы хотели приобрести не менее 144 истребителей, в 2022 году было объявлено о намерении купить только 80 машин, а в 2023 было заявлено об увеличении до 104 единиц. Частично это можно объяснить проблемами и задержками производства F-15 компанией Boeing. Они поставили только четыре самолета из запланированных шести в 2023 году.

Ожидается, что основная часть флота истребителей F-15EX будет выполнять задачи по противовоздушной обороне над США, особенно в случае крупного конфликта. Также 36-38 самолетов будет расположено в Японии на авиабазе Канэда.

Также армия планирует приобрести меньше истребителей F-35A, но речь идет только о следующем финансовом году, общее количество запланированных самолетов не уменьшится. Сейчас армия США до сих пор не принимает F-35 из-за проблем с обновлением TR-3.

"Мы пытались как можно лучше достичь баланса, и я думаю, что мы достигли того, что можно назвать приемлемым", — заявил министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Напомним, 27 февраля СМИ назвали реальную максимальную скорость истребителя F-15EX Eagle II.

Фокус переводил статью Питера Сучиу, почему самолет F-15EX — это новая веха в истребительной авиации.