Более 3600 км/ч: какая реальная максимальная скорость у истребителя F-15EX Eagle II (видео)

Новейший истребитель имеет новые двигатели General Electric F110-GE-129, которые имеют тягу по 13 380 кг каждый. В чистой конфигурации самолет может достичь скорости более 3000 км/ч.

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На авиашоу в Сингапуре было заявлено, что новейший истребитель F-15EX Eagle II может развивать скорость почти 3 Маха (более 3600 км/ч). Это звучит слишком хорошо, чтобы звучало правдой, поэтому The War Zone обратились к производителю Boeing и трем летчикам Воздушных сил США, чтобы узнать больше.

Предположение руководителя программы Eagle II Роба Новотни заключалось в том, что F-15EX без каких-либо внешних пилонов, боеприпасов или датчиков будет иметь скорость около 2,9 Маха (около 3500 км/ч). Официально не было никаких заявлений, что истребитель действительно достигал такой скорости во время летных испытаний. Представитель Boeing рассказал журналисту, на какой скорости они действительно летали.

"Максимальная скорость, которую мы видели, составляет 2,497 Маха (3058 км/ч). Чистая конфигурация", — пояснил представитель производителя.

Это не означает, что истребитель F-15EX потенциально не может выйти за пределы этих показателей, потому что имеет два мощных двигателя General Electric F110-GE-129, которые имеют тягу по 13 380 кг в режиме полного форсажа. Однако летчики, которые будут летать на F-15EX в условиях обычной эксплуатации вряд ли достигнут скорости близкой к 3058 км/ч, потому что чистая конфигурация не предусматривает топливных баков большого объема. Испытания на максимальную скорость проходят в идеальных условиях с очень специфическими параметрами.

Майор Кевин Хэнд, оперативный и экспериментальный летчик-испытатель F-15EX из Национальной гвардии и Резервного испытательного центра Воздушных сил Фото: US Air Force

Летчик, который летал на F-15E с двигателями F-100-PW-220 и на F-100-PW-229 говорит, что F-15 не был рассчитан до таких скоростей.

"В самолете, которым я управлял, все начало плавиться на скорости 2 Маха. Планер и силовая установка более чем способны [достичь скорости более 2,5 Маха]. Краска, антенны и так далее — это уже другая история", — объясняет летчик.

Другие два летчика также сказали, что они летали на скорости более 2 Маха. Однако самолеты в эксплуатации вряд ли будут летать на такой высокой скорости. В Boeing добавили, что кроме высоких скоростей F-15EX предложит клиентам огромный набор вооружения, что будет критически важным для современного поля боя.

В свое время США разрабатывали F-15 как ответ на советский МиГ-25, который имел скорость до 2,25 Маха. Его преемник МиГ-31 в теории может развивать скорость 2,83 Маха с крейсерской скоростью 2,35 Маха. Однако в 2013 году экс-главнокомандующий ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев заявил, что МиГ-31 теперь ограничен в скорости до 1,5 Маха из-за прозрачных панелей кабины.

Напомним, 14 февраля СМИ писали, что военные США в восторге от нового F-15EX Eagle II и ожидают увеличения приобретения самолетов.

21 декабря армия США получила вторую партию истребителей F-15EX. Boeing поставляет все больше самолетов после проблем с производством.