Понад 3600 км/год: яка реальна максимальна швидкість у винищувача F-15EX Eagle II (відео)

Новітній винищувач має нові двигуни General Electric F110-GE-129, які мають тягу по 13 380 кг кожен. В чистій конфігурації літак може досягти швидкості понад 3000 км/год.

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На авіашоу в Сінгапурі було заявлено, що новітній винищувач F-15EX Eagle II може розвивати швидкість майже 3 Маха (понад 3600 км/год). Це звучить занадто добре, щоб було правдою, тому The War Zone звернулись до виробника Boeing і трьох льотчиків Повітряних сил США аби дізнатись більше.

Припущення керівника програми Eagle II Роба Новотні полягало в тому, що F-15EX без будь-яких зовнішніх пілонів, боєприпасів чи датчиків матиме швидкість близько 2,9 Маха (близько 3500 км/год). Офіційно не було жодних заяв, що винищувач дійсно досягав такої швидкості під час льотних випробувань. Представник Boeing розповів журналісту, на якій швидкості вони дійсно літали.

"Максимальна швидкість, яку ми бачили, становить 2,497 Маха (3058 км/год). Чиста конфігурація", — пояснив представник виробника.

Це не означає, що винищувач F-15EX потенційно не може вийти за межі цих показників, бо має два потужних двигуни General Electric F110-GE-129, які мають тягу по 13 380 кг у режимі повного форсажу. Проте льотчики, які будуть літати на F-15EX в умовах звичайної експлуатації навряд досягнуть швидкості близьку до 3058 км/год, бо чиста конфігурація не передбачає паливних баків великого обʼєму. Випробування на максимальну швидкість відбуваються за ідеальних умов із дуже специфічними параметрами.

Майор Кевін Хенд, оперативний і експериментальний льотчик-випробувач F-15EX з Національної гвардії та Резервного випробувального центру Повітряних сил Фото: US Air Force

Льотчик, який літав на F-15E з двигунами F-100-PW-220 і на F-100-PW-229 каже, що F-15 не був розрахований до таких швидкостей.

"У літаку, яким я керував, все почало плавитися на швидкості 2 Маха. Планер і силова установка більш ніж здатні [досягти швидкості понад 2,5 Маха]. Фарба, антени тощо — це вже інша історія", — пояснює льотчик.

Інші два льотчики також сказали, що вони літали на швидкості понад 2 Маха. Проте літаки в експлуатації навряд будуть літати на такій високій швидкості. У Boeing додали, що окрім високих швидкостей F-15EX запропонує клієнтам величезний набір озброєння, що буде критично важливим для сучасного поля бою.

В свій час США розробляли F-15 як відповідь на радянський МіГ-25, який мав швидкість до 2,25 Маха. Його наступник МіГ-31 в теорії може розвивати швидкість 2,83 Маха з крейсерською швидкістю 2,35 Маха. Проте у 2013 році ексголовнокомандувач ВПС РФ генерал-лейтенант Віктор Бондарев заявив, що МіГ-31 тепер обмежено у швидкості до 1,5 Маха через прозорі панелі кабіни.

Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ писали, що військові США в захваті від нового F-15EX Eagle II й очікують збільшення придбання літаків.

21 грудня армія США отримала другу партію винищувачів F-15EX. Boeing постачає все більше літаків після проблем з виробництвом.