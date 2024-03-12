Мощный взрыв на Белгородщине: в РФ могли сбить истребитель Су-27, — СМИ (видео)

Жители Валуек Белгородской области заявили о мощном взрыве, после которого началось возгорание в лесу. Однако глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов заявил, что информация об уничтожении самолета является якобы фейковой.

12 марта над Белгородской областью Российской Федерации могли сбить самолет Су-27. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

"Появилась информация об уничтожении самолета Су-27 над Белгородской областью. Местные жители заявляют о мощном взрыве в Валуйках, после которого началось большое возгорание в лесу", — сказал Андрей Цаплиенко.

Зато глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов заявил, что информация об уничтоженном самолете на территории региона якобы фейковая.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о самолете, который якобы упал на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения", — сказал Алексей Дыбов.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в селе Солоти Валуйского городского округа был якобы обнаружен и ликвидирован взрывоопасный предмет.

"В Валуйском городском округе в селе Солоти обнаружен и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий. В селе Ураево средствами радиоэлектронной борьбы посажен и уничтожен на месте БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — сказал он.

Заметим, что на момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала возможную авиакатастрофу в России.

Напомним, 12 марта в СМИ сообщили, что Российская Федерация может еще иметь около ста Су-34 и до ста Су-35. Кроме этого, оккупанты планируют изготовить еще 34 боевых самолета в 2024 году, большинство которых приходится на Су-34 и Су-30. Кроме этого, россияне имеют только пять исправных А-50 и А-50У.

10 марта украинский волонтер Сергей Притула заявил, что во время массовой атаки беспилотников на завод имени Бериева в Таганроге Ростовской области могли быть поражены два самолета А-50. Зато российские источники подтвердили факт нанесения ущерба стоянке и ангару, в котором якобы находился только один ДРЛВ.