Собрали 110 тысяч бойцов: аналитик рассказал, когда ожидается пик наступления ВС РФ на Часов Яр

ВС РФ сначала должны захватить несколько сел и отрезать основные трассы, а также создать буфер безопасности для южного фланга от города. Для этого они сосредоточили возле Часов Яра 110 тысяч солдат.

Город Часов Яр в Донецкой области уже в ближайшее время станет одной из основных тем для сводок и обзоров, поскольку после оккупации Авдеевки, это направление, а также Купянск, становятся наиболее приоритетными для ВС РФ. Для захвата Часового Яра оккупантам сначала надо захватить несколько сел. О том, как это будет происходить написал в своем телеграмм-канале военный обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, город Часов Яр — это не только транспортный узел в районе и выход на город Константиновка, но и доминирующая высота в регионе.

Оккупанты сейчас сосредоточили в районе города 110 тысяч личного состава, около 400 танков, 1600 ББМ, 1150 артиллерийских средств и около 300 РСЗО. Сейчас ВС РФ создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр.

Для этого российская армия должна сначала захватить село Богдановка, чтобы выйти на Калиновку и перерезать трассу 0506 и создать давление на Часов Яр с севера. Также оккупанты должны захватить Ивановское, чтобы охватить Часов Яр по трассе 0504 с юга и выхода на Ступочки.

Также оккупационная армия должна захватить Клещиевку и Андреевку, для создания буфера безопасности для южного фланга.

"В районе Богдановки россиянам не удается зацепиться за село. Максимум, что им удавалось — зайти в его восточную часть, откуда их быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непростая для захвата и продвижения, за счет сложного ландшафта низины и почв. Ивановское — здесь гораздо сложнее. Для командования воздушно-десантных войск РФ важно показать, что централизация управления дает свои плоды, поэтому они всю бригаду готовы положить, но село — взять. К тому же, на село от Бахмута идет прямая трасса 0504 и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор. Но факт остается фактом, что около 30% села контролируются СОУ, в остальном — качели", — отметил эксперт.

Он добавил, что оккупанты давят на Клещиевку и Андреевку, но существенных успехов здесь не имеют.

"В целом процесс катализации наступления на Часов Яр напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. Также важным фактором является и так называемый избирательный процесс на России. После завершения "выборов" и проведения мобилизации, на вторую половину 2024 года ожидается пик наступления на Часов Яр. До того, россияне имеют 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления", — считает Александр Коваленко.

По его словам, менее важным для ВС РФ после Часового Яра и Купянска остается линия 0532 Марьинка-Угледар и Запорожская область с Работинским выступом.

Напомним, что в разведке Великобритании также считают, что ближайшей тактической целью оккупационной армии РФ на Донбассе является населенный пункт Часов Яр. Для этого российские войска продолжают активные боевые действия на Бахмутском направлении.

По информации аналитиков ISW, войска РФ на Бахмутском направлении ближе подошли к Часовому Яру. В частности, ВС РФ продвинулись на линии Богдановка-Калиновка и Ивановское-Ступочки.