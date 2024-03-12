Иран поставил РФ "большое количество" ракет: в ЕС хотят наложить санкции на три страны, — СМИ

Сообщается, что арсенал ВС РФ пополнили мощные баллистические ракеты класса "земля-земля". Лидеры ЕС планируют ответить на это уже на следующей неделе.

Евросоюз готовится ввести санкции против Ирана из-за вероятного сотрудничества с Россией. Об этом 12 марта сообщили в Reuters.

Лидеры ЕС планируют ответить "новыми и значительными мерами" на информацию о том, что Иран может поставить РФ баллистические ракеты для обстрелов Украины.

"Европейский совет призывает третьи стороны немедленно прекратить оказание материальной поддержки агрессивной войне России против Украины", — указано в проекте выводов саммита, который состоится на следующей неделе.

Шесть неназванных источников подтвердили, что Иран передал Москве "большое количество" мощных баллистических ракет класса "земля-земля". В СМИ подчеркнули, что это углубляет военное сотрудничество между двумя странами, которые уже находятся под американскими санкциями.

"Сообщения о том, что Иран может передать баллистические ракеты и связанные с ними технологии России для использования против Украины, вызывают большую обеспокоенность. Европейский Союз готов ответить быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные меры против Ирана", — говорится в проекте выводов саммита 21-22 марта.

По данным издания, лидеры планируют призвать Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссию подготовить санкции против Ирана, Беларуси и Северной Кореи.

Напомним, ранее в Reuters информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз перенес свой визит в Украину.

Обозреватель The Washington Post Макс Бут объяснил, почему экс-президент США Дональд Трамп симпатизирует России и не скрывает своего равнодушия к Украине.