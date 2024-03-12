"Не существует демобилизации во время войны": Зеленский рассказал о спорах относительно законопроекта

Украинское законодательство относительно действий во время войны было принято парламентом в мирное время. Сейчас же государство пришло к более практическим деталям, рассказал президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время войны не существует демобилизации военных. Об этом он сообщил в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde, передает Офис президента.

Он отметил, что сейчас возникло много дезинформации по поводу мобилизации в Украине. Зеленский отметил, что мобилизация была с начала войны и продолжалась каждые несколько месяцев. Согласно украинскому законодательству, мобилизация ни разу не останавливалась.

Президент рассказал, что когда ты находишься в войне, ты понимаешь, что то или иное законодательство было принято парламентом, однако в мирное время. Однако во время войны государство приходит к более практическим деталям. Поэтому изменения в закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находятся в парламенте. В частности, прошли первое чтение, однако продолжаются дебаты. Парламентарии спорят, когда можно освобождать бойцов, а когда нет.

"Потому что в обычное военное время в обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны, то есть на это никто не рассчитывает или не рассчитывал", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что есть разные вопросы относительно ротаций, отпусков. В частности, военные хотят знать, что можно усовершенствовать, а парламентарии хотят видеть возможные последствия для тех или иных слоев населения.

Президент добавил, что после окончания дебатов в парламенте состоится голосование (законопроекта о мобилизации, — ред.).

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Напомним, 12 марта нардеп член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что уклонисты от мобилизации не смогут получать отсрочку от призыва из-за получения второго и третьего высшего образования.

10 марта глава "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что на следующей неделе Рада может начать рассмотрение ключевых поправок к законопроекту о мобилизации. Речь идет об уходе за лицами с инвалидностью и вопрос отсрочки аспирантов.