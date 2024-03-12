"Готов передать всю информацию": Шарий обратился к ФСБ РФ

Блогер жалуется на непрофессионализм испанских правоохранителей в деле расследования покушения на него.

Подозреваемый в государственной измене блогер Анатолий Шарий, который сбежал из Украины и сейчас живет в Испании, решил обратиться в российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ), чтобы расследовала покушение на него. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Блогер пожаловался, что испанские правоохранители недостаточно горят желанием расследовать покушение на него, поэтому он решил обратиться за помощью к специальным службам Российской Федерации "с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании".

"Информация, полученная мной, позволяет мне обратиться за помощью в адекватном расследовании именно к специальным службам Российской Федерации. Также я готов по первой просьбе от вышеупомянутых служб передать всю фактическую информацию, собранную и полученную нами по теме", — проинформировал он.

Шарий добавил, что также передаст собранную им информацию в специальную службу Испании.

Шарий обратился к ФСБ РФ

Напомним, что 6 марта блогер Анатолий Шарий заявил, что его с женой Ольгой якобы пытались убить в Испании. Он рассказал, что неизвестные атаковали его машину с помощью оружия.

24 октября СМИ рассказали, что в Испании неизвестные забросали коктейлями Молотова виллу Шария. Сам блогер вместе с женой в этот момент находился в Северной Македонии.