"Дальше будет": оккупанты в Крыму знают к какому сценарию нужно готовиться, — Юсов (видео)

По словам представителя разведки, четких анонсов о будущих комплексных мероприятиях на полуострове противник не получит, однако он и так осознает, к чему это ведет — освобождению украинской территории от захватчиков.

В последнее время на территории временно оккупированного Крымского полуострова достаточно неспокойно и российские захватчики должны осознавать, к какому сценарию им нужно готовиться. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов в эфире телемарафона 12 марта.

По его словам, сейчас продолжается комплекс специальных мероприятий и это большая задумка, в результате которой справедливость восторжествует и украинские территории вернутся под контроль Киева.

"Мы понимаем, что уничтожение крейсера "Москва", освобождение Змеиного, возвращение под украинский контроль "вышек Бойко", проведение десантных операций в Крыму, поражение сил и средств противника на временно оккупированной территории, уничтожение трети плавсостава так называемого Черноморского флота украинскими морскими дронами — это все части одного большого замысла, в конце которого конечно освобождение Крыма и изгнание оттуда захватчиков", — заявил Андрей Юсов.

Также представитель ГУР МОУ предупредил противника, что подобные действия на территории Крыма будут лишь продолжаться. Четких анонсов и приглашений на определенные события противник не получит. "Дальше будет", как заявил Андрей Юсов.

"Они знают, что надо готовиться к таким сценариям. Поэтому и флот отводят. И сегодня уже Новороссийск, а не Крым их основной базой является. В конце концов что и должно было быть предусмотрено задолго до полномасштабного вторжения и 2014 года, если бы они выполняли международные обязанности", — подытожил представитель украинской разведки.

Напомним, 12 марта также сообщалось, что в ГУР прокомментировали ночную атаку по объектам в России. В украинской разведке заверили, что "сюрпризы" для российских оккупантов не будут прекращаться. Спикер Андрей Юсов отметил, что под ударом — объекты, которые работают на ВС РФ.