"Грохот и бавовна": в ГУР прокомментировали ночную атаку по объектам в России

В украинской разведке заверили, что "сюрпризы" для российских оккупантов не будут прекращаться. Спикер Андрей Юсов отметил, что под ударом — объекты, которые работают на ВС РФ.

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировали ночные атаки дронов по территории РФ. Об этом известно из комментария представителя ведомства Андрея Юсова, опубликованного в "Радио Свобода" 12 марта.

"Известно о грохоте и бавовне, и других инцидентах на ряде военных объектов, которые используются врагом в военных целях, в частности, для обеспечения оккупационной группировки российских войск в Украине, — отметил разведчик.

В ГУР отказались раскрыть детали ночной атаки по объектам на территории РФ. В то же время Юсов заверил, что такая работа продолжится.

"Все то, что используется в военных целях — так или иначе, с ними случаются такие инциденты. Мы традиционно не можем комментировать, кто и чем наносил поражения. Но эта работа будет продолжена", — подчеркнул представитель разведки.

Напомним, ночью на 12 марта раздавались взрывы в Курской, Белгородской и Орловской областях. В России заявили об атаке дронов, в результате которой исчез свет в нескольких населенных пунктах. Впоследствии на атаку БПЛА также пожаловались в Москве и Воронеже.

В СМИ передавали, что в Минобороны РФ признали атаку 25 беспилотников. Вражеские военные заверили, что дроны посбивала ПВО, а об ударе по нефтебазе не упомянули.