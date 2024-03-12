Атаку на НПЗ в Нижегородской области организовало ГУР, — СМИ

По данным журналистов, к атаке на завод в городе Кстово Нижегородской области РФ 12 марта имеют отношение оперативники разведывательной службы. Известно, что беспилотник попал непосредственно в установку перегонки нефти, после чего по меньшей мере половина завода остановилась.

За атакой на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области 12 марта стоит Главное управление разведки МО Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в разведведомстве.

О дополнительных подробностях не сообщается.

Атака на НПЗ в Нижегородской области РФ

12 марта в российских СМИ появилась информация о повреждении нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Сообщалось, что беспилотник попал непосредственно в установку перегонки нефти, и возник пожар.

Об этом ударе сообщил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, для тушения объекта топливно-энергетического комплекса привлекли пожарный поезд Горьковской железной дороги.

Пожарники и медики спешат к НПЗ

Напомним, что после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" остановили работу. По данным агентства Reuters, пострадал главный блок перегонки сырой нефти (AVT-6) на NORSI, поэтому как минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода остановилась. В "Лукойле" произошедшее не комментировали.

Также сообщалось, что в Украине сократилось количество мини-НПЗ, насколько это повлияет на стоимость бензина и дизельного топлива.