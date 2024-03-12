Еще 200 тысяч: Чехия нашла дополнительные боеприпасы для Украины, — премьер-министр

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина пожертвовала ради западных ценностей большим, чем любая другая страна со времен Второй мировой войны.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия нашла дополнительные 200 тысяч боеприпасов для Украины. Об этом он заявил во время выступления в Праге на конференции, приуроченной к 25-летию вступления Чехии в НАТО, передает Ceske Noviny.

Прежде Фиала сообщил, что возглавляемая Чехией коалиция из 18 стран в скором времени закупит 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины. В общей сложности, уточнил он, есть возможность приобрести 800 тысяч боеприпасов и в скором времени доставить их в Украину, если будет нужное финансирование.

"Я считаю это большим успехом, — заявил Фиала. — Это еще одно доказательство того, что Чехия — полноценный активный игрок в европейской политике безопасности".

Премьер также уточнил, что за два года Чехия передала Украине больше миллиона крупнокалиберных боеприпасов.

Сообщается также, что министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал Запад к единству, чтобы этот год принес хорошие новости из страны, атакованной Россией. По его словам, у союзников есть средства, чтобы остановить крупнейшую войну в Европе последнего времени. Украина, хотя и не входит в НАТО или ЕС, по словам Липавского, пожертвовала ради западных ценностей большим, чем любая другая страна со времен Второй мировой войны.

Министр обороны Яна Чернохова заявила, что, хотя Украина и входит в НАТО, все же Киев — ключевой союзник, который ведет сложнейшую борьбу с российским экспансионизмом и агрессией. Необходимо снабдить Украину оружием и боеприпасами и продолжить обучение солдат, уточнила она.

"Украина собственной кровью выигрывает нам время, чтобы как можно быстрее восстановить нашу обороноспособность", — добавила министр.

Напомним, что 7 марта стало известно, что Норвегия присоединяется к закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ.

Также сообщалось, что в ЦРУ назвали два сценария будущего для Украины. Еще в 2024-м году Киев может вернуть себе стратегическую инициативу, также возможны новые Авдеевки.