Закон о мобилизации нужен для замены 330 тысяч военных на фронте, — Минобороны

По данным Financial Times, новобранцы будут направлены на замену раненых и удовлетворение других потребностей на поле боя.

Предложенный законопроект о мобилизации, за который нардепы планируют голосовать в парламенте 31 марта, призван обновить правовую базу страны в преддверии ожидаемой в этом году волны призыва, в ходе которой могут быть призваны до 500 000 человек. Как пишет Financial Times, в Министерстве обороны Украины подчеркнули, что это нужно для замены 330 000 истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя.

По данным издания, оставшиеся новобранцы будут направлены на замену раненых и удовлетворение других потребностей на поле боя.

Тем не менее новый закон вызывает значительные споры, поскольку к первоначальному проекту было представлено более 4000 поправок со стороны украинских законодателей.

"Когда Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, многие украинцы вызвались защищать свою страну. Но этот резерв уже исчерпан, и значительная часть мужчин в боевом возрасте не желает отправляться на фронт", — говорится в материале.

По данным парламентского комитета по экономике, из 11,1 миллиона украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 миллиона подлежат мобилизации. Остальные мужчины либо находятся в боевом действии, либо являются инвалидами, либо за границей, либо считаются важными работниками, отмечает издание.

FT подсчитал мобилизационный ресурс в Украине Фото: Financial Times

Февральский опрос украинской организации социальных исследований Info Sapiens показал, что 48 процентов мужчин не готовы к боевым действиям, в то время как 34 процента выразили готовность принять участие в защите страны. Остальные затруднились ответить.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров работает над совершенствованием подхода к бронированию от мобилизации. По словам премьера, восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который воюет на фронте.

11 марта народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что правительство рассматривает возможность бронирования для предпринимателей и IT-специалистов, а также чиновников и полицейских. Кроме того, под бронирование могут попасть те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен.