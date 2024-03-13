Контракт будет заключен: в Чехии назвали сроки поставок боеприпасов в Украину

По словам советника премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаша Пояра, Россия может попытаться сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому партнеры стараются засекретить все остальные детали.

Боеприпасы, приобретенные Чехией за пределами Европейского союза, могут быть доставлены в Украину уже к июню. Об этом заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр, передает издание Euractiv.

"Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, потребуется несколько недель, чтобы доставить их в Украину. С июня поставки могут начаться", — заявил он.

Пояр отказался раскрывать источник боеприпасов, отметив, что их инициатива направлена на поиск амуниции по всему миру, "там, где она доступна по разумной цене и качеству".

Организаторы инициативы прогнозируют, что Россия может предпринять попытки препятствовать поставкам боеприпасов в Украину, поэтому они стремятся сохранить конфиденциальность остальных деталей.

На данный момент более 15 стран обязались выделить средства на закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также союзники за пределами Европы, такие как Канада. В то время как Чехия активно выявляет возможные источники боеприпасов по всему миру, другие государства предоставляют необходимое финансирование. Кроме того, Чехия координирует процесс доставки на украинские военные склады.

Напомним, что 7 марта стало известно, что Норвегия присоединяется к закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ.

Также сообщалось, что в ЦРУ назвали два сценария будущего для Украины. Еще в 2024-м году Киев может вернуть себе стратегическую инициативу, также возможны новые Авдеевки.