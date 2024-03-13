Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: возросло количество погибших (фото)

14 марта в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим, заявил Александр Вилкул.

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного обстрела российской армии 12 марта погибли 5 человек. Об этом написал председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

Ранее было известно о четырех жертвах. По словам Вилкула, тело пятого человека нашли при разборе завалов.

"К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина. Был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей. Соболезнования родным. Смерть врагам", — сообщил Вилкул.

Также он отметил, что в четверг, 14 марта, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате вражеской террористической атаки.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в городе продолжается ликвидация последствий ракетного удара. Коммунальщики убирают обломки.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу Последствия ракетного удара по Кривому Рогу Последствия ракетного удара по Кривому Рогу Последствия ракетного удара по Кривому Рогу Последствия ракетного удара по Кривому Рогу Последствия ракетного удара по Кривому Рогу Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

"Развернуты пункты обогрева. А еще — штабы полиции, местной власти, благотворительных фондов. Люди могут обратиться за помощью по расселению, получить стройматериалы, чтобы закрыть изуродованные окна и двери. Созданы группы по фиксации разрушений, которые нанесли оккупанты", — сообщил глава ОГА.

Он напомнил, что пострадавшие могут воспользоваться программами поддержки от государства.

300 тысяч гривен могут получить семьи тех, кто потерял родного человека.

Также владельцы разбитого жилья могут получить денежную компенсацию через программу еВідновлення. Податься на нее можно через "Дію".

Напомним, вечером 12 марта Вооруженные силы Российской Федерации ударили ракетами по Кривому Рогу. Местные власти заявили о трех попаданиях. Вражеская ракета попала в жилую девятиэтажку.

В ночь на 13 марта российские войска атаковали Сумскую область дронами-камикадзе Shahed. В Сумах из-под завалов пятиэтажки спасатели достали тело погибшего человека.