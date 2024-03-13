"Под нашим контролем": ситуация на фронте сложная, но активность ВС РФ снизилась, — Сырский

По словам Главнокомандующего ВСУ, противник несет большие потери, поэтому, по всей видимости, снизил интенсивность наступления. Силы обороны не потеряли ни один населенный пункт, который пытались штурмовать оккупанты последние 2 недели.

Ситуация на фронте остается сложной, однако активность противника удалось значительно снизить благодаря действиям Сил обороны. Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, свой день он начал с перемещения в район операции, где фиксируются активные действия противника. Была проведена определенная работа в двух бригадах, где обстановка постепенно усложняется из-за угрозы вражеского наступления.

После анализа и оценки обстановки были приняты необходимые решения по усилению личным составом, снарядами и средствами РЭБ для указанных воинский частей. Это все должно в дальнейшем обеспечить устойчивость украинской обороны.

Главнокомандующий ВСУ высказался об изменении ситуации на фронте за последние 2 недели Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ" Главнокомандующий ВСУ высказался об изменении ситуации на фронте за последние 2 недели Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

"В целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино. В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась", — пишет Александр Сырский.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ написал, что произошло это благодаря своевременным решениям, которые были направлены на усиление обороны. Также благодаря оперативной замене частей, которые потеряли свою боеспособности и мужеству наших воинов.

Главнокомандующий ВСУ высказался об изменении ситуации на фронте за последние 2 недели Фото: Телеграмм "СИРСЬКИЙ"

Ща две недели жестких боев противник понес колоссальные потери и не получил никаких успехов.

"Все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем. Вместе с Министром обороны Украины, вручили государственные и ведомственные награды нашим военнослужащим, которые отличились в боях с российским агрессором. Вместе с тем, остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, 12 марта сообщалось, что ВСУ снизили интенсивность наступления ВС РФ и ситуация на фронте начала выравниваться. По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, положение украинских защитников уже не такое критическое, как фиксировалось несколько недель назад. Это может быть связано с новыми поставками от партнеров.