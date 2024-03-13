Ядерные угрозы Путина: в Reuters раскрыли, что известно об оружии массового уничтожения РФ

Федерация американских ученых замечает, что количество боеголовок у российских стратегических сил может увеличиться за счет замены ракет с одиночной боеголовкой на ракеты с разделяющейся боеголовкой.

Российская Федерация, которая унаследовала ядерный арсенал Советского Союза, сегодня обладает самым крупным запасом ядерных боеголовок в мире. Об этом пишет в Reuters руководитель московского бюро агентства Гай Фолконбридж.

В среду, 13 марта, президент РФ Владимир Путин в интервью информагентству "РИА Новости" предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне и что если США отправят войска в Украину, этот шаг будет рассматриваться как значительная эскалация войны.

Численность ядерного арсенала РФ

Количество ядерных боеголовок на вооружении России составляет около 5580 единиц.

Среди них:

1200 выведены из эксплуатации, но в основном не повреждены;

4380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

Из накопленных боеголовок РФ развернула около 1710 стратегических:

около 870 — на баллистических ракетах наземного базирования;

около 640 — на баллистических ракетах подводных лодок;

200 (неточно) — на базах тяжелых бомбардировщиков.

Во время холодной войны СССР обладал пиковым количеством ядерных боеголовок — около 40 тысяч, а США — около 30 тысяч.

При каких обстоятельствах возможно использование ядерного арсенала РФ

Согласно ядерной доктрине 2020 года Россия может применить ядерное оружие:

в ответ на нападение на страну с применением ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения;

в случае применения обычного оружия против России, "когда само существование государства будет поставлено под угрозу".

Может ли РФ нарастить ядерный потенциал

В обзоре ядерной политики 2022 года США заявили, что Россия и Китай расширяют и модернизируют свои ядерные силы и что Вашингтон будет придерживаться подхода, основанного на контроле над вооружениями, чтобы предотвратить дорогостоящую гонку вооружений.

"Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика России вызывают серьезное беспокойство, ядерный арсенал и операции России мало изменились со времени оценок 2023 года, кроме текущей модернизации", — отметила при этом Федерация американских ученых (ФАС).

Вместе с тем ФАС замечает, что в будущем количество боеголовок, закрепленных за российскими стратегическими силами, может увеличиться за счет замены ракет с одиночной боеголовкой на ракеты с разделяющейся боеголовкой.

Возможны ли ядерные испытания в России

По словам Путина, Россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если США проведут аналогичные испытания.

В 2023 году российский диктатор подписал закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был подписан РФ в 1996-м и ратифицирован в 2000-м. США подписали этот документ в 1996 году, но до сих пор не ратифицировали его.

Постсоветская Россия не проводила испытания, а СССР делал это последний раз в 1990 году.

Вместе с тем, по данным Ассоциации по контролю над вооружениями, после 1991 года лишь несколько стран испытали ядерное оружие:

США — в 1992 году;

Китай и Франция — в 1996 году;

Индия и Пакистан — в 1998 году;

Северная Корея — в 2017 году.

Кто управляет в России запуском ядерки

Окончательным лицом, которое принимает решение о применении ядерного оружия, является президент РФ — так называемый "ядерный чемодан", или "Чегет", названный в честь горы Чегет в Кавказских горах, всегда находится при нем. Также считается, что такие "чемоданы" имеют министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

"По сути, чемодан является средством связи, которое связывает президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-контрольную сеть "Казбек", — объясняет Reuters.

Если верить кадрам российского телеканала "Звезда", пишет Reuters, "Чегет" имеет множество кнопок. В разделе под названием "команда" есть две кнопки — "запуск" и "отмена". Чемодан активируется специальной флеш-картой.

"Если бы Россия считала, что ей угрожает стратегическая ядерная атака, президент через портфель отдал бы прямой приказ на запуск командованию Генштаба и резервным командованиям, которые владеют ядерными кодами. Такие приказы быстро передаются по различным системам связи в подразделения стратегических ракетных войск, которые затем открывают огонь по США и Европе", — добавляет Reuters.

Напомним, по информации издания РБК, Китай предложил ядерным державам заключить соглашение, которое предусматривает отказ от нанесения удара первыми, однако Москва на такое предложение ответила отказом.