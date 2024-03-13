Маневрируют, потому что поняли, что в лоб не взять: боец ВСУ о тактике ВС РФ под Авдеевкой

По словам защитника, войска оккупантов начинают активнее использовать управляемые авиабомбы, бросая их прямо на позиции. В Генштабе ВСУ сообщают об отражении 26 вражеских атак на этом участке фронта.

Российские оккупанты и дальше пытаются продвинуться на Авдеевском направлении и захватить село Бердичи Ясиноватского района. Сейчас они маневрируют, чтобы зайти с флангов. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" 13 марта со ссылкой на бойца 47-й бригады сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Не знаю, что и сказать, как будто времени скучать там нет, но и что-то нового не наблюдается. Тягаемся с п**орской пехотой. Пытаются маневрировать — давить на Семеновку (левый фланг Бердичев), потому что поняли, что в лоб им нас не взять, даже имея преимущество в численности", — рассказал боец.

Он отметил, что ВС РФ активно здесь используют управляемые авиабомбы, которые бросают прямо на позиции ВСУ.

"КАБы снова становятся актуальной проблемой, снова начала наглеть п**орская авиация и бросать однотонные бомбы на позиции. Ребята вообще топовые у нас, работаем как единый механизм, никто не дает заднюю", — рассказал штурмовик.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 13 марта сообщалось, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении, украинские воины отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов: Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Напомним, что СМИ 13 марта сообщили, что ВСУ две недели назад не имели ни одного снаряда для РСЗО "Град", которые могли бы помочь под Авдеевкой. Теперь они получили партию реактивных боеприпасов и останавливают ими российскую пехоту.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что после захвата Авдеевки для ВС РФ станет приоритетным направление Часового Яра.