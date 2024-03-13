Давят с юга: захватили ли ВС РФ село Невельское в Донецкой области, — офицер ВСУ (карта)

Последние успехи ВС РФ под Невельским зафиксированы 11 марта — они захватили поле на восточной окраине села. По состоянию на 13 марта населенный пункт держит оборону, рассказал представитель ОСУВ "Таврия".

Российские войска не контролируют село Невельское, расположенное в Донецкой области в 3,5 км от автотрассы Е50, которая идет от Донецка до Покровска. Бойцы ВСУ продолжают держать оборону в населенном пункте. О ситуации на участке фронта под Донецком спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал в комментарии порталу Liga.net.

Журналисты портала получили комментарий по ситуации в Невельском. Днем 13 марта Лиховий заверил, что село находится под контролем Украины. Заявления Минобороны РФ об оккупации населенного пункта является ложью, — заявил офицер ВСУ.

Тем временем вечером 12 марта российское командование сообщило, что захватило населенный пункт в Покровском районе Донецкой области, где до войны проживало 280 человек. Площадь села — 0,73 кв. км.

Бои на востоке — Минобороны РФ о ситуции возле Невельского Фото: Скриншот

Заявление россиян прокомментировали эксперты группы DeepState. Они отметили, что россияне слишком преждевременно отчитались "наверх" об оккупации Невельского. По состоянию на вечер 12 марта село на самом деле находится под контролем Украины, но "ситуация медленно ухудшается".

Подразделения ВС РФ давят на позиции ВСУ на юге, объяснили эксперты. Поскольку вражеские командиры уже заявили о "продвижении", то теперь на это направление бросят дополнительные резервы, чтобы реальность совпала с выдумкой.

Бои на востоке — DeepState о ситуции возле Невельского Фото: DeepState

Бои на востоке — ситуация по состоянию на 13 марта

Отметим, на онлайн-карте боевых действий DeepState указано, что линия фронта проходит южнее и восточнее села Невельское. Последние изменения линии боев произошли 11 марта — тогда россияне продвинулись на расстояние одного поля (около 800 м) у восточной окраины.

Бои на востоке — бои возле Невельского 11-13 марта Фото: DeepStateMAP

В отчете Генштаба ВС утром 13 марта указали, что на Авдеевском направлении, к которому относят Невельское, состоялось 26 штурмов ВС РФ. Все атаки врага успешно отброшены, пояснило украинское командование. Россияне пытались продвинуться возле четырех населенных пунктов: Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское (Первомайское — в 3,5 км от Невельского).

Бои на востоке — какая ситуация возле Невельского Фото: DeepStateMAP

Другие направления штурмов, которые состоялись за прошедшие сутки: под Купянском — четыре попытки, под Лиманом — семь, под Бахмутом — семь, на Новопавловском направлении — 26, — говорится в отчете Генштаба.

Ранее Фокус писал о ситуации на восточном отрезке фронта. Боец ВСУ объяснил, какую тактику выбрали ВС РФ, чтобы получить преимущество под Авдеевкой. По его словам, враг маневрирует, например, возле села Бердичи — пытается обойти его с флангов.

Между тем украинские журналисты пообщались с артиллеристами, которые участвуют в боевых действиях на востоке. Артиллеристы заявили, что на днях получили партию снарядов для РСЗО "Град" и теперь имеют возможность остановят пехоту противника.

Напоминаем, 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о текущей ситуации на фронте. В этот же день стало известно о скорбной новости в 12 авиационной бригаде: в результате атаки РФ они потеряли двух собратьев.