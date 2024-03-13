В HIMARS не попали: эксперты вскрыли ложь об уничтожении украинской РСЗО (видео)

Российские пропагандисты продублировали информацию Минобороны РФ о якобы уничтоженной HIMARS. Но на видео заметно, что установка находилась минимум в 20 метрах от точки взрыва.

Министерство обороны РФ 12 марта бравурно сообщило об уничтожении на фронте украинской РСЗО М142 HIMARS, опубликовав соответствующее видео из беспилотника. Однако обозреватели Bulgarian Military при просмотре видеоролика отметили, что между установкой и местом взрыва можно увидеть заметно большое пространство, поэтому о полном уничтожении HIMARS не может быть и речи.

Пафосные заявления о якобы очередной американской РСЗО, которую союзники предоставили Украине, быстро разнесли по российским пропагандистским каналам. Любопытно, что профильные российские Telegram-каналы и военкоры не удосужились детально проанализировать видео от Минобороны, и выдвинуть хоть какие-то предположения. Вместо этого продублировали информацию об "уничтожении".

В свою очередь авторы обозрения обратили внимание на открытое расположение HIMARS, лишенное каких-либо естественных укрытий, таких как листва или холмы, а также на то, что на момент взрыва установка находилась на расстоянии минимум 20 метров.

"Вопреки драматическому крещендо видеоролика, ракета взрывается на расстоянии не менее 20 метров от намеченной цели", — пишут эксперты.

Они предположили, что во-первых, даже если это был удар ОТРК "Искандер" то, учитывая 20-метровое расстояние, крайне маловероятно, что ракета полностью нейтрализовала американскую систему. Во-вторых, по мнению независимых аналитиков, HIMARS могла получить повреждения, но сохранить свой боевой потенциал. Кроме того, существует и такая версия — возможно, на видео был не настоящий HIMARS, а всего лишь убедительный муляж.

Установка HIMARS находилась приблизительно в 20 метрах от взрыва

Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что Вооруженным силам РФ, вероятно, удалось уничтожить на поле боя РСЗО М142 HIMARS, которая была передана для ВСУ американскими партнерами. По его словам, на самом деле уничтожение российскими войсками данной РСЗО — это не достижение, а позор.