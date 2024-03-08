"Не достижение, а позор": Коваленко рассказал, будут ли последствия для ВСУ от потери HIMARS

По словам военно-политического обозревателя, спустя 20 месяцев активной борьбы на фронте противнику возможно удалось уничтожить одну из РСЗО. Теперь оккупанты радуются, хоть и поводов для этого нет.

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Российским оккупантам вероятнее всего удалось уничтожить на поле боя РСЗО М142 HIMARS, которая была передана для ВСУ американскими партнерами. Противник уже несколько дней радуется этому событию. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале высказался по этому поводу.

По его словам, после вероятных потерь на фронте ничего страшного не произошло, ведь это война. На поле боя горит колоссальное количество техники. Что-то ломается, что-то врагу удается захватить — бывает самое разное.

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"Но по М142 HIMARS следует понимать вот что. Его уничтожение российскими войсками — это не достижение, а позор РОВ. И вот почему. М142 HIMARS это вовсе не уникальная, неуязвимая средство аннигиляции. Это стандартная машина РСЗО для ряда стран НАТО, с высокой точностью поражения целей и дальностью полета реактивного снаряда 80 км", — пишет Александр Коваленко.

Отдельно военно-политический обозреватель заявил, что в советской, российской и украинской армии средствами РСЗО являлись:

122-мм БМ-21 "Град" с дальностью стрельбы (30-40 км);

220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км);

300-мм БМ-30 "Смерч" (70 — 120 км).

Особое место занимал украинский реактивный снаряд "Ольха" для 300-мм БМ-30 "Смерч", продолжает Александр Коваленко. Он имел поразительную точность и дальность поражения более 120 километров. Соответственно, М142 HIMARS это западный аналог БМ-27 и БМ-30, который по точности превосходит советские установки, но не по дальности. "Ольха" похожа на американские РСЗО по точности, но превосходит по дальности. Единственный ее минус в том, что ее не успели запустить в массовое производство.

"Собственно вопрос. Россияне уничтожили первый М142 HIMARS за 20 месяцев. Повторюсь — ЗА 20 МЕСЯЦЕВ эксплуатации данного РСЗО. А сколько за время войны в Украине было уничтожено российских БМ-27 и БМ-30? Согласно верифицированным данным, 80 БМ-27 и 2 БМ-30. Кроме них, так же верифицировано уничтожение 22 ТОС-1А "Солнцепек" и 245 БМ-21 "Град", — продолжил Александр Коваленко.

Также в Генштабе писали, что потери противника в сфере РЗСО за 2 года превысили уже 1100 единиц. Соответственно, первый уничтоженный М142 HIMARS явно не достижение, а позор.

"Может еще государственный праздник утвердят в честь уничтожения М142 HIMARS?" — подытожил военно-политический обозреватель.

Военно-политический обозреватель прокомментировал возможную потерю первого HIMARS на фронте Фото: Скриншот Военно-политический обозреватель прокомментировал возможную потерю первого HIMARS на фронте Фото: Скриншот

7 марта сообщалось, что в Раде отреагировали на первую потерю HIMARS. По словам народного депутата Романа Костенко, нужно выяснить, кто обеспечивал противовоздушную оборону в момент удара российских оккупантов.