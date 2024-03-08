"Не досягнення, а ганьба": Коваленко розповів, чи будуть наслідки для ЗСУ від втрати HIMARS

За словами військово-політичного оглядача, через 20 місяців активної боротьби на фронті противнику можливо вдалося знищити одну з РСЗВ. Тепер окупанти радіють, хоч і приводів для цього немає.

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Російським окупантам, найімовірніше, вдалося знищити на полі бою РСЗВ М142 HIMARS, яка була передана для ЗСУ американськими партнерами. Противник уже кілька днів радіє цій події. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі висловився щодо цього.

За його словами, після ймовірних втрат на фронті нічого страшного не сталося, адже це війна. На полі бою горить колосальна кількість техніки. Щось ламається, щось ворогу вдається захопити — буває найрізноманітніше.

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"Але щодо М142 HIMARS слід розуміти ось що. Її знищення російськими військами — це не досягнення, а ганьба РОВ. І ось чому. М142 HIMARS — це зовсім не унікальний, невразливий засіб анігіляції. Це стандартна машина РСЗВ для низки країн НАТО, із високою точністю ураження цілей і дальністю польоту реактивного снаряда 80 км", — пише Олександр Коваленко.

Окремо військово-політичний оглядач заявив, що в радянській, російській і українській армії засобами РСЗВ були:

122-мм БМ-21 "Град" із дальністю стрільби (30-40 км);

220-мм БМ-27 "Ураган" (30-40 км);

300-мм БМ-30 "Смерч" (70-120 км).

Особливе місце посідав український реактивний снаряд "Вільха" для 300-мм БМ-30 "Смерч", продовжує Олександр Коваленко. Він мав разючу точність і дальність ураження понад 120 кілометрів. Відповідно, М142 HIMARS —це західний аналог БМ-27 і БМ-30, який за точністю перевершує радянські установки, але не за дальністю. "Вільха" схожа на американські РСЗВ за точністю, але перевершує за дальністю. Єдиний її мінус у тому, що її не встигли запустити в масове виробництво.

"Власне запитання. Росіяни знищили першу М142 HIMARS за 20 місяців. Повторю — за 20 місяців експлуатації цієї РСЗВ. А скільки за час війни в Україні було знищено російських БМ-27 і БМ-30? Згідно з верифікованими даними, 80 БМ-27 і 2 БМ-30. Крім них, так само верифіковано знищення 22 ТОС-1А "Солнцепек" і 245 БМ-21 "Град", — продовжив Олександр Коваленко.

Також у Генштабі писали, що втрати противника у сфері РЗСО за 2 роки перевищили вже 1100 одиниць. Відповідно, перший знищений М142 HIMARS явно не досягнення, а ганьба.

"Може, ще державне свято затвердять на честь знищення М142 HIMARS?" — підсумував військово-політичний оглядач.

Військово-політичний оглядач прокоментував можливу втрату першої HIMARS на фронті Фото: Скриншот Військово-політичний оглядач прокоментував можливу втрату першої HIMARS на фронті Фото: Скриншот

7 березня повідомлялося, що в Раді відреагували на першу втрату HIMARS. За словами народного депутата Романа Костенка, потрібно з'ясувати, хто забезпечував протиповітряну оборону в момент удару російських окупантів.