Должны прекратить рисовать "красные линии": Науседа про отправку западных войск в Украину

По словам президента Литвы, мир лишь помогает российскому президенту Владимиру Путину своим страхом. В Кремле осознают, что могут манипулировать Западом.

Разговоры о том, чтобы отправить иностранные войска в Украину продолжаются и Западу необходимо перестать рисовать "красные линии". Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в разговоре с журналистами в Париже, передает LRT.

По его словам, он полностью поддерживает дискуссию о том, что возможно западные войска отправятся в будущем в Украину для учений. Такая идея приветствуется и должна дальше обсуждаться.

"Конечно, лучше всего было бы, если бы все мы единодушно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию, которую мы имеем", — заявил Гитанас Науседа.

Отдельно президент Литвы добавил, что нельзя руководствоваться страхом перед реакцией Кремля. Это не должно быть определяющим фактором при принятии общего европейского решения.

Более того, рисуя те самые "красные линии" Запад лишь помогает президенту России Владимиру Путину, "который начинает думать, что мы предсказуемы и что он может контролировать и манипулировать нами", продолжает литовский глава государства.

"Если мы начнем говорить, что нет, Владимиру Путину не понравится то или иное… мы никогда не примем решение. И именно поэтому я вчера сказал и президенту (Франции Эмманюэлю Макрону, – ред.), и средствам массовой информации, что мы должны прекратить рисовать для себя "красные линии", – подытожил Гитанас Науседа.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в НАТО обсуждают возможность отправки войск в Украину. По его словам, в будущем "ничего не следует исключать".

Уже 11 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину. По его словам, даже если страны-члены решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку все они связаны пактом о коллективной обороне.