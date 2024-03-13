"Язык ультиматумов": Россия откажется от участия в мирной конференции в Швейцарии, — МИД

По словам представительницы российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, Москва еще не получала официальное приглашение на форум, однако заранее отказывается. Позиция может измениться с учетом некоторых факторов.

Российская Федерация отказывается от участия в мирной конференции по Украине, которая должна вскоре состояться в Швейцарии. Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале 13 марта.

По ее словам, Москва пока что не получала официальное приглашение на мероприятие, однако якобы намерена отказаться от него, если это произойдет.

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", — говорится в сообщении Марии Захаровой.

Отдельно дипломат заявила, что данный форум в Швейцарии будет посвящен продвижению якобы "ультимативной формулы Зеленского". При этом организаторы в Швейцарии говорят о том, что ищут знаменатель мирных инициатив от разных стран.

Представители МИД РФ считают, что участие Кремля в "мирной конференции" якобы совершенно бессмысленно.

"Готовящаяся конференция – это продолжение встреч в "копенгагенском формате", которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик. Любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы. Язык ультиматумов для России неприемлем", — подытожила Мария Захарова.

Напомним, 13 марта сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал включить Россию в переговоры с Украиной. По его словам, иной сценарий не будет иметь необходимого эффекта. Соответственно, никаких результатов от таких переговоров добиться не удастся.

В то же время, еще 8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сначала необходимо разработать план, а уже потом думать над приглашением представителей России. В то же время, он не понимает, как можно договариваться с теми, кто все блокирует, разрушает и убивает.