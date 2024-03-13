Заключенные смогут служить в ВСУ по контракту: нардепы зарегистрировали новый законопроект (фото)

На сайте Рады указано, что инициаторами законопроекта является руководительница партии "Слуга народа" Елена Шуляк и группа депутатов от той же политсилы, а также депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и другие.

На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировали законопроект №11079, которым предлагается досрочно отпускать заключенных, в случае подписания контракта для службы в рядах Вооруженных сил Украины. Соответствующую карточку законопроекта обнародовали на парламентском сайте, однако текст закона пока отсутствует.

Дословно депутаты предлагают предоставлять "условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода".

На сайте Рады указано, что инициаторами законопроекта являются глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк и группа депутатов от той же политсилы, а также депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и член депутатской группы "Восстановление Украины" Анатолий Гунько.

Напомним, 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб на Ставке предложили мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек.

Кроме того, по данным исследования Texty.org.ua, в Украине находится еще около 5 млн мужчин, которых можно было бы призвать в армейские ряды. В то же время авторы исследования отмечают, что погрешность в подсчетах может быть существенной — последняя перепись населения проводилась в 2001 году.